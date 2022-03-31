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不斷更新／北市晚間再增3頁確診足跡 跨「5行政區」市場、全聯入列

高市議員林宛蓉不連任原因曝光「機會留給年輕人」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員林宛蓉（左）不再競選連任，昨晚幫黃彥毓（右）加油打氣。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員林宛蓉（左）不再競選連任，昨晚幫黃彥毓（右）加油打氣。記者徐白櫻／翻攝

高雄市五連霸議員林宛蓉日前宣布不再競選連任，未來支持動向與卸任後的生涯規畫受關注。林宛蓉說，民進黨已經完全執政，要把機會留給年輕人，未來要把時間投入志工服務；在新人中他跟黃彥毓最熟，認為他是不錯的人選。

民進黨市議員林宛蓉未登記參加下屆議員黨內初選，第10選區（前鎮小港區）共有現任議員陳致中、鄭光峰，以及新人黃雍琇（湧言會）、黃彥毓（新潮流菊系）及余宗熹三位新人登記參選。民進黨高市黨部指出，第10選區應選8席，含1名婦女保障在內，民進黨預計提名4席。

即使宣布不再競選連任，林宛蓉仍兢兢業業，市議會質詢30分鐘問好問滿，絲毫不打折扣。林宛蓉說，他跟夫婿郭玟成剛結婚一個月就參與520農民運動，當年兩人為農民發聲，四處被國民黨追殺，她一路勇敢陪伴至今，無論是擔任立委或議員全都盡心盡力。

「要把機會留給年輕人，多點一些時間給自己！」林宛蓉說，民進黨已經完全執政，自己完成階段性任務，她將會投入志工服務，照顧農民是他們夫妻一生的職志。

黃雍琇提早取得參選門票，3名男性參選人將33席議員提名。針對未來選舉，林宛蓉說，女性（黃雍琇）已經確定提名，現任的兩位都會過，黃彥毓是少年ㄟ，他不錯，過去看見他在中央與地方的歷練，覺得他滿誠懇的，是不錯的人選。

黃彥毓說，感謝宛蓉議員支持，務必會通過初選考驗，進而贏得大選，延續宛蓉議員的服務熱忱與使命，繼續推動地方重要建設。

高雄市五連霸議員林宛蓉（左）不再競選連任，她說要把機會留給年輕人。記者徐白櫻／攝影
高雄市五連霸議員林宛蓉（左）不再競選連任，她說要把機會留給年輕人。記者徐白櫻／攝影

民進黨 農民 員林

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