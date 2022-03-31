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民安8號演習首度納戰災 預告全民國防指引下月出爐

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
國防部今在中油高雄煉油廠舉辦的民安8號演習，首度加入「戰災想定」，今天共動員1600多人參演，演練逼近實境。記者劉學聖／攝影
國防部今在中油高雄煉油廠舉辦的民安8號演習，首度加入「戰災想定」，今天共動員1600多人參演，演練逼近實境。記者劉學聖／攝影

俄烏戰事方興未艾，台灣也面臨不少敵情威脅，國防部今在中油高雄煉油廠舉辦的民安8號演習，首度加入「戰災想定」，模擬飛機、建築物遭受攻擊倒塌等情境，現場演練逼近實境。行政院動會報指揮官李宗孝引用蔡英文總統的話「自己家園，自己救」，勉各縣市做好防災救災準備，萬一遇上戰情，各項物資能夠「就地徵用，就地救援」，他也預告，行政院下月會發布「全民國防指引」，讓民眾了解發生戰情時知道如何避難。

民安8號演習今選在中油高雄煉油廠舉行，動員1600多人，各式車輛162輛，規模稱最，由高雄市政府就空難，天災人禍等10大情境進行演練，首度也加入戰災情境，現場參演人士從領取物資爆發衝突到飛機遭攻擊，道路炸毀等「命題」，賣力演練救援過程。

這次演習除展示高市動員能量，主要也提醒各界對防救災的重視，行政院動員會報指導官李宗孝中將稱許是很精采的一次演出，與會的高雄市長陳其邁也表達感佩。

李宗孝說，過去民安1號到民安7號演習，都著重天災，今年則透過演習把戰災納入，高市是第一個，做得很精采，看得出市府團隊執行力，他希望民防概念也能透過演習，傳遞到各地方政府。

他表示，俄烏戰爭自今年2月24日起開打至今逾一個月，俄國雖祭出優勢軍力，但烏克蘭總統與基輔市長2人的表演讓世界刮目相看，他們對戰爭的影響遠超過軍事行動，這是未來戰爭重要的特色，

李宗孝說，天災是局部、單向，一步步的來，戰災卻是全面的；天災可在機制裡執行救援，戰災一來，一定沒水電，道路中斷，到處殘坦斷壁，各縣市責任區的救援只有靠自己。烏克蘭發生戰事，人民走路可到波蘭，但台灣萬一發生戰事，全部會殘垣斷避，流行失所，所以平時就要規畫周延，發生災難時要懂得運用。

他也預告，行政院下個月會公布「全民國防指引」，國人登入時，就能得知萬一空襲時要到哪裡躲避，各部會現已根據指引盤點地下室、醫療設施，民眾在戶籍地就能找到去哪裡集結，空襲時到哪個地下室報到。

李宗孝說，各地方政府也需整合民生基礎設施的指揮點，包括油氣水電瓦斯等一定要完全構聯，短時內能「就地徵用，就地救援」，救災沒有最好，只有不斷的作，最後他並向各縣市觀摩代表喊話，「我們不會去欺侮別人，但也不允許人家欺侮我們」。

國防部今在中油高雄煉油廠舉辦的民安8號演習，首度加入「戰災想定」，今天共動員1600多人參演，演練逼近實境。記者劉學聖／攝影
國防部今在中油高雄煉油廠舉辦的民安8號演習，首度加入「戰災想定」，今天共動員1600多人參演，演練逼近實境。記者劉學聖／攝影
國防部今在中油高雄煉油廠舉辦的民安8號演習，首度加入「戰災想定」，模擬飛機、建築物遭受攻擊倒塌等情境，現場演練逼近實境。記者劉學聖／攝影
國防部今在中油高雄煉油廠舉辦的民安8號演習，首度加入「戰災想定」，模擬飛機、建築物遭受攻擊倒塌等情境，現場演練逼近實境。記者劉學聖／攝影
國防部今在中油高雄煉油廠舉辦的民安8號演習，首度加入「戰災想定」，模擬飛機、建築物遭受攻擊倒塌等情境，現場演練逼近實境。記者劉學聖／攝影
國防部今在中油高雄煉油廠舉辦的民安8號演習，首度加入「戰災想定」，模擬飛機、建築物遭受攻擊倒塌等情境，現場演練逼近實境。記者劉學聖／攝影
國防部今在中油高雄煉油廠舉辦的民安8號演習，首度加入「戰災想定」，模擬飛機、建築物遭受攻擊倒塌等情境，現場演練逼近實境。記者劉學聖／攝影
國防部今在中油高雄煉油廠舉辦的民安8號演習，首度加入「戰災想定」，模擬飛機、建築物遭受攻擊倒塌等情境，現場演練逼近實境。記者劉學聖／攝影

演習 行政院 俄烏戰爭

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