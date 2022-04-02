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18歲青年將有公民權？ 網民激辯討論量單日突破兩萬則

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
18歲青年將有公民權？ 網民激辯討論量單日突破兩萬則。 圖片來源/unsplash
18歲青年將有公民權？ 網民激辯討論量單日突破兩萬則。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週內「公民權年齡下修」話題的網路聲量表現，帶您了解18歲公民權修憲案的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

近年來青年的公民參與意識逐漸受到重視，且「18歲公民權」修憲案於3月25日成功通過三讀，後續若過了公民複決，選民年齡則有望下修至18歲，青年將有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票等權利。

公民權修憲案終獲朝野政各黨支持 朱立倫發聲表態支持年輕世代

在3月25日當天，立法院將「18歲公民權」修憲案納入當日院會的討論事項議程，而「台灣民主青年協會」則舉辦集會號召高中生監票，立刻獲得許多討論如「贊成，年輕人決定自己的未來！」、「18歲思想還不夠成熟」等正反看法，而在當日立法院宣布修憲案三讀通過後，立即引爆超過兩萬則的討論聲量。

「公民權年齡下修」近一週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖
「公民權年齡下修」近一週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

而相關話題於社群媒體持續發酵，其中國民黨主席朱立倫在臉書發文表示，國民黨「堅決力挺18歲公民權，深化民主為青年喝采」，此舉動在3月26日引起網友熱烈討論，不少人也紛紛於底下留言，表態支持年輕世代參與公共議題。

賦予18歲青年對等的責任與義務 「公民教育制度」備受網友關注

觀察網友對公民權年齡下修的討論，支持的民眾多認為應給予18歲青年「對等的社會權利與義務」，留言如「18歲刑法民法都算成年了為什麼不能投票？」，提出目前公民權法規對法定成年年齡的矛盾之處。此外也有人認為下修年齡是「世界趨勢」，並能有助於「推動青年關心公共事務」，說道「我印象中台灣是少數完全責任跟公民權分開綁的國家」、「讓青年朋友能更早參與公民活動，並保有自我意識」等。

清明節禁忌水果TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
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不過也有一派民眾不贊同將公民權年齡下修，擔心18歲青年的思想可能還不夠全面、成熟，提到「蓋印章要負責的」。除此之外民眾也認為「公民教育」仍未完善，即便修憲通過也難以保證學生有對應的公民知識，留言如「國高中的公民教育課程也要配套加強落實」、「要先在18歲之前完成教導各國相關公民權知識」，提醒政府還有修憲以外的配套措施需要考量。

「公民權年齡下修」之修憲案目前雖在立法院會上三讀通過，但最終結果仍須透過「公民複決」而確定，無論最後此案是否會通過，結果都是以國民的意願論定，務求令台灣的公民制度更為完善。

觀看原文→https://bit.ly/3wWz0IS

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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