獲提名出任檢察總長 邢泰釗：辦案要注意程序正當

台灣高等檢察署檢察長邢泰釗可望接任檢察總長，蔡總統提名咨文今天送至立法院，咨請立法院行使同意權。邢泰釗今感謝總統提名，並表示誠惶誠恐，如果有機會為國人服務，必全力以赴。邢也表示檢察官辦案無可避免會受外界關注與檢視，因此檢察官更要注意程序正當，才能禁得起考驗。

邢泰釗表示，日前府方人士有告知他提名訊息，請他準備個人學歷、經歷等資料，總統並未召見。邢說，檢察官兼有「法律守護者」與「公益代表人」雙重責任，面臨時代的遽變，亟需「維持（Continuity）」與「改變（Change）」。

邢泰釗說明，「維持」指的是維持自律、自制優良傳統，例如堅持獨立性、保持客觀義務、精進專業；「改變」指的是與時俱進，求新求善。邢認為呼應國人對司改的期待，是每一位檢察官責任。

「Doing Justice（尋找正義）」一書敘述一位美國聯邦檢察官的告白，邢泰釗引用裡頭的「維持」與「改變」看法，認為檢察官需要有持續性與創新變化。邢說這不僅是幸當檢察長的期許，也是在每個位子上的自我要求。

邢泰釗認為檢察官在偵辦案件時，受到國人關注與檢視是正常的，國人有質疑的權力，老百姓監督更是天經地義，畢竟案件偵查時只有檢察官知道案情，因此更要注重辦案時的正當程序，這樣才禁得起考驗。他也希望各界協助、尊重司法，給予檢察官辦案的空間。