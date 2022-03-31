【重磅快評】檢察總長該著眼國家公益、非權貴利益

一如各界所預期，蔡英文總統提名現任台灣高檢署檢察長邢泰釗出任檢察總長一職。檢察總長是法律真正賦予有權指揮全國檢察官辦案、表示法律意見的最高領導人，檢察總長的個人作風更影響檢察體系走向，深受蔡政府高度肯定的邢泰釗，未來如何扮演好全民的檢察總長，而非為特定政黨服務，仍待檢驗。

馬政府任內，邢泰釗也曾一度被視為是檢察界明日之星，當他從屏東地檢署檢察長調任高雄地檢署檢察長，而非傳統的屏東調台南，對檢察體系的傳統升官圖來說，不僅是跳大級、更是高度肯定。

但就在高雄地檢署任內，因偵辦多起藍營賄選案件，邢泰釗遭明升暗降、派任金門高分檢檢察長；當時同樣被認為遭當局迫害的雄檢主任檢察官莊榮松、洪信旭，在蔡政府執政後，反成為重點栽培對象，如今分別是高雄、橋頭兩地檢署檢察長。

邢泰釗當年自認無私辦案卻遭政治報復，政黨輪替後反而由黑翻紅、屢獲重用，對政治如何影響司法，理應感受最深。蔡政府執政這幾年，他從升任法務部次長、到接掌天下第一署的台北地檢署，尤其當蔡政府計畫性地裁撤最高檢察署特偵組後，重大政經敏感案件幾乎都回到由北檢掌控。

邢泰釗表現也不負蔡政府所託，無論是馬英九的三中案、國安私菸案，都讓高層滿意其表現，甚至他離開北檢後才爆出、早已立案調查多年的立委集體涉貪案，都傳出他在北檢任內留中不發。升任高檢署檢察長後，同樣配合政策鎖定營業秘密等國安案件，如今獲提名檢察總長，並不令人意外。

可議的是，我國檢察體系從昔日受國民黨黨國一家影響，政治力介入司法案件時有所聞，司法案件的迫害與不公，如今更成為民進黨訴求轉型正義的重中之重，但不論是多起被判無罪的共諜案、陳明文三百萬疑雲案的不了了之、到最近檢方主動分案、用準失火罪查辦303大停電案，司法案件被外力介入的跡象，跟民進黨批評的威權時期幾無差別。

在台灣民主化過程中，司法改革的訴求從未斷過，體系內發動的檢察官改革一系列行動中，讓檢察總長從原本只須總統提名，到後來修法須經國會同意，且有四年任期保障，在攸關檢察人事調動關鍵的檢察官人事的檢察官審議委員會上，讓檢察總長比照法務部長擁有四席影響力，目的都是要讓有權指揮、監督全國檢察官辦案的檢察總長，具有民意基礎、並在外力企圖影響時能夠抗拒。

為確保檢察官辦案不受外力影響，法官法86條更規定：檢察官代表國家依法追訴犯罪，為維護社會秩序之公益代表人。檢察官須超出黨派之外，維護憲法及法律保護之公共利益，公正超然、謹慎執行檢察官職務。

只是，再多法律制度的設計，運作者終究是人，檢察總長能不能抗拒外力對案件的干涉，要選擇帶領檢察官維護國家、社會公益，還是只想為權貴服務，存乎一心。

刑泰釗在送給立法院的自傳中引明朝的呂坤所言：「為政之上焉者，寬厚深沉，遠識兼照，造福於無形，消禍於未然。」是自明其心志、或只是文青語言，待未來所為才能在歷史定論。