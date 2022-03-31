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花蓮慈濟醫院急診護理師確診 2院內同事一採陽待二採

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮衛生局公布慈院護理師近日足跡。圖／衛生局提供
花蓮衛生局公布慈院護理師近日足跡。圖／衛生局提供

相隔多月後，花蓮再增一名新冠肺炎本土確診個案，為一名20多歲慈濟醫院急診室女性護理師，案號23529，CT值13.9，病毒量高。截止下午2時50分，共匡列同住家人、男友及同事7人居家隔離，採檢337人，其中2名院內同事PCR一採陽性，還待2採確認。

因應護理人員確診，慈濟醫院今天上午緊急封閉急診室，將病患全數轉出，分區清消，要等環境、工作人員採驗全都為陰性後，才會恢復急診服務。

花蓮縣衛生局長朱家祥說明，這名護理人員打過3劑莫德納疫苗，15日到20日、22日至30日，都在醫院上值大夜班，下班後白天補眠，足跡還算單純，多是外出用餐，有壽司店、咖啡店、茶飲店等。

案23529於本月29日出現頭痛、喉嚨痛、流鼻水等症狀，昨（30日）下班後，與男友搭火車到屏東墾丁遊玩，因身體仍不適，到恆春基督教醫院就診，今天上午7時確診為陽性，收治在屏東枋寮醫院隔離治療。

案23529與爸、媽、弟弟同住，連同男友都列居家隔離，4人採檢為陰性；另近期與她一起值班，有脫口罩用餐的3名同事，也列為居家隔離對象。

朱家祥說，慈濟醫院也立即啟動防疫措施，到下午2時50分為止，連同3名居隔同事，共匡列333人，包括院內同事、個案照顧過的病患採檢。

其中224人PCR採檢，有144人陰性、78人待採，2人一採陽性，包括急診室同事及另一名院內同事。抗原快篩109人，有105人採檢陰性，4人待採。

針對花蓮新增本土新冠疫情確診個案，衛生局也從今天起連續3天開設快篩站，只要是3月15至30日曾出入花蓮慈濟醫院急診室的民眾，可於31日下午4時至凌晨零時、4月1日上午8時至凌晨零時，以及2日上午8時至下午4時，到部立花蓮醫院（明禮路慈愛大樓旁停車場）快篩，衛生局提醒，民眾請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，有相關問題可撥打1922或衛生局防疫專線（03）8226975。

花蓮縣衛生局長朱家祥說明新增花蓮慈院護理師個案情況。記者王燕華／攝影
花蓮縣衛生局長朱家祥說明新增花蓮慈院護理師個案情況。記者王燕華／攝影
花蓮衛生局公布慈院護理師近日足跡。圖／衛生局提供
花蓮衛生局公布慈院護理師近日足跡。圖／衛生局提供
針對花蓮新增本土確診個案，縣府衛生局宣布啟動快篩站。圖／花蓮縣政府提供
針對花蓮新增本土確診個案，縣府衛生局宣布啟動快篩站。圖／花蓮縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19

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