邢泰釗被提名檢察總長 柯建銘：相信國民黨不會擋

總統府今天表示，蔡英文總統在今天提名現任台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為最高檢察署檢察總長，總統府並於今天送交咨文至立法院，咨請該院行使同意權

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，因現任檢察總長任期到5月7日結束，一個月前送進立法院都還好，預計總質詢結束、4月12日後就處理，今天送進來後，下周五就付委，國民黨贊成或反對都尊重，但相信國民黨團不會擋，因邢泰釗資歷完整，票選也是第一，是非常適合的人選，相信會順利。

司法法制委員會召委、民進黨團副幹事長黃世杰說，排審的部分就按照程序來，因為也是要立法院會交下來，委員會才能排審，之後再送院會 ，本來檢察總長的同意權行使就要照既定程序走，但確實有時間壓力，因五月七日現任檢察總長江惠民的任期就要到期。

黃世杰說，國民黨要嚴審是應該的，不過要注意時間性問題，邢泰釗的司法資歷沒問題，前面也有檢察官票選，有基層支持，有信心審查會順利。

時代力量立委邱顯智表示，檢察總長有個很重要職責就是「非常上訴」，這是專屬檢察總長的權力，如果有冤錯的司法案件，非常需要檢察總長行駛這項權力，若邢泰釗當上檢察總長，將重點觀察他是否願意為司法判錯案件、冤枉者提起非常上訴，這將成為很重要檢核的點。

民眾黨立委張其祿表示，邢泰釗在檢察官協會票選中得票很高，可能在法界有一定聲譽，期待邢泰釗被提名後，可以獨立行使職權，不過張其祿也提到，邢泰釗在303大停電事件的發言，令外界懷疑有政治力介入，期盼邢泰釗當上檢察總後，要秉持公平獨立。