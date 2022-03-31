蔡英文提名邢泰釗為檢察總長 盼持續推動司法改革

總統府今天表示，蔡英文總統在今天提名現任台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為最高檢察署檢察總長，總統府並於今天送交咨文至立法院，咨請該院行使同意權。

總統府發言人張惇涵表示，現任最高檢察署檢察總長江惠民任期將於今年5月7日屆滿，蔡總統依「法院組織法」第66條第2項規定，提名邢泰釗為最高檢察署檢察總長。

張惇涵說，邢泰釗現年63歲，國立中興大學法律學系法學士、中國文化大學法律學研究所法學碩士，現任台灣高等檢察署檢察長。歷任雲林、屏東及高雄地檢署檢察長、金門及花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、台北地檢署檢察長等職，具資深檢察實務經歷，領導能力備受肯定。同時，亦為此次中華民國檢察官協會推舉最高票者，不僅符合「司法人員人事條例」第16條第3款所定檢察總長須具備之資格，亦孚眾望。

張惇涵表示，邢泰釗從事檢察實務工作30餘年，並長期擔任檢察長，為積極任事之行動幹才。在北檢檢察長任內，指揮偵辦樂陞收購詐欺案、遠雄集團弊案、第一銀行盜領案、中信金購地弊案、105年12月查獲史上最大量古柯鹼運毒案等重大案件，並於109年中央公職人員選舉查賄績效經評比為全國第一，展現偵辦違法犯罪實績。此外，擔任高檢署檢察長，為提升偵查動能，進一步整合科技偵查資源；加強督導毒品、金融、國家安全犯罪案件偵辦工作；成立查緝資通犯罪督導中心，建構打擊資通犯罪平台；及透過各類犯罪專案督導小組進行跨轄、跨級之偵查資源整合。

張惇涵表示，為提名資績優異、才識專業兼具之人選，並持續推動落實司法改革，以符合人民期待，蔡總統在徵詢各界意見並嚴謹審酌後，決定提名邢泰釗為新任檢察總長，咨請立法院同意。蔡總統期盼獲得立法院支持，人事提名案能順利通過。