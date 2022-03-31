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總統提名邢泰釗為新任檢察總長 高檢署檢察長誰接熱議

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
台灣高等檢察署檢察長邢泰釗。圖／聯合報系資料照
台灣高等檢察署檢察長邢泰釗。圖／聯合報系資料照

最高檢察署檢察總長江惠民將於5月7日任滿，高檢署檢察長邢泰釗獲總統提名新任總長，邢泰釗在高檢署任內積極推動各項業務，讓向來是冷衙門的高檢署整個活絡起來，未來如何在總長有限職權內，帶領檢察官辦案時不惹政治塵埃，是否又會「江規邢隨」做個低調的無聲總長，值得關注。

邢泰釗人事經立法院同意任命後，高檢署檢察長職位就出缺，法務部近期勢必會有一波高層人事異動，高檢署遺缺由誰來接任，成為檢察界內部近來討論的話題，傳聞最高檢主任檢察官呂文忠是可能人選之一。

邢泰釗推功讓能、調和諸將的能力，在檢察界可說數一數二，他擔任北檢檢察長期間，偵辦重大案件總是親上火線督軍，但他從不居功，總是把功勞與榮耀讓給同仁，面對能力不差卻有志難伸的同仁，他總是會加予關懷提攜，這種雪中送炭的溫暖，折服不少傑傲的檢察官，統御能力被喻為現代版的清朝名臣胡林翼。

檢察總長在法界被稱為「另一個大法官」，除了有提非常上訴權外，對法律適用也有統一標準之權限。邢泰釗表示，「檢察總長是榮譽職，最高檢是做學問的好地方，若有機會出任總長，會要求訴訟組應對大法庭言詞辯論，未來對尚未判決確定且有爭議的案件，會事先作出統一見解，並將強化非常上訴的功能。」

邢泰釗在一、二審檢察長任內，蒐證前公務員懲戒委員會委員長石木欽案長達四年，對於有少數檢察官交往複雜也有所耳聞，向來律己甚嚴的邢泰釗，接任總長後同樣會要求檢察官自律，他說，「當檢察官要能忍受孤獨，惟有高度自律、把自己單純化，才能贏得民眾的信賴。」

邢泰釗是司法官24期，歷任高檢署檢察官兼警政署政風室主任、雲林地檢署檢察長、屏東地檢署檢察長、高雄地檢署檢察長、法務部次長、台北地檢署檢察長、高檢署檢察長，檢察行政與辦案資歷完整。

邢泰釗 檢察官 檢察總長

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