美200位眾議員挺台參與印太經濟架構 外交部感謝

美國200位跨黨派眾議員聯名致函拜登政府，呼籲邀請台灣參與印太經濟架構（IPEF）。外交部今天表示誠摯感謝，並指出，將繼續與國內經貿相關部會密切配合，進一步加強與美國的雙邊經貿夥伴關係。

由美國眾議院「台灣連線」共同主席夏波、席瑞斯、狄亞士巴拉特和康諾里發起的信函，共獲196位跨黨派眾議員連署支持，寄送給商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪。連署議員們在信中表示，台灣是印太區域重要經濟體，他們強烈認為台灣應受邀參與美國將推出的「印太經濟架構」。

外交部發言人歐江安今天表示，台灣一向積極參與印太區域經貿事務，並致力深化與美國等區域內理念相近夥伴的經貿連結。外交部會繼續與國內經貿相關部會密切配合，進一步加強與美國的雙邊經貿夥伴關係，並積極推動參與區域內重要經貿機制與對話，維護以規則為基礎的區域經貿秩