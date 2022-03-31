快訊

直播／本土新增87例創今年新高 境外移入152例

評／知名網紅又失言？「想跟原住民交往」哪裡有問題？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫曉雅：美中歧見難解 台海穩定為優先政策

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨天出席台灣美國商會2022年謝年飯。圖／總統府提供
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨天出席台灣美國商會2022年謝年飯。圖／總統府提供

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨天在台灣美國商會2022年謝年飯致詞時表示，美中在人權、經貿問題上仍有難以化解的歧見，美國雖努力解決、控管與中國的分歧，但仍面臨著明顯挑戰，美國也對中國在台海日益升高的軍事挑釁深表關切，認為將破壞兩岸與印太和平。

孫曉雅表示，美國對台灣的支持堅若磐石、跨黨派，拜登政府的外交政策優先事項之一，即包括維持台海與印太的和平穩定。AIT在拜登政府上任第二年的四個主要工作目標，分別是聚焦強化台灣區域安全夥伴角色、促進全球供應鏈韌性、支持維護與擴展台灣國際空間、深化台美經貿與民間聯繫。

孫曉雅指出，在印太地區，中國日益咄咄逼人的行為對台灣尤其明顯，且持續在台灣施加軍事、外交和經濟壓力，並在台灣周遭的挑釁性軍事活動正在破壞穩定，導致誤判風險，並破壞區域和平穩定。北京繼續扼殺台灣的國際空間、向其朋友施壓、干涉台灣的民主制度，對所有民主國家構成威脅。

孫曉雅說，為加強台灣區域安全夥伴功能，美國將持續致力幫助台灣保持遏制侵略和自衛的能力，並認為維護台海穩定是保障印太地區和平的關鍵。

孫曉雅表示，美國將透過一系列新政策倡議，與台灣共同強化全球供應鏈韌性。美台將建立新的技術貿易和投資合作（TTIC）框架，促進半導體、電動汽車、網路安全、5G、可再生能源、儲能等關鍵領域的互利投資，AIT今年夏天並將針對相關領域組成重要商業訪團赴美訪問，另一合作重點則是網路安全威脅，此合作將架起安全、經濟領域的橋樑。

孫曉雅指出，美國將持續支持擴大台灣的國際空間，為台灣提供更多機會，在多邊論壇上分享專業知識，與國際夥伴接觸。例如台美擴大「全球合作暨訓練架構」（GCTF），表明台灣參與多邊合作應對全球挑戰的興趣。

美國在台協會 孫曉雅 台海

延伸閱讀

孫曉雅談AIT目標 全面深化台美安全經貿合作

孫曉雅：美中歧見難解 美憂中破壞台海穩定

200位美議員致函拜登政府 籲印太經濟架構納台灣

油價突崩跌5% 拜登下猛藥、擬釋出1.8億桶戰略儲油

相關新聞

加害者會為過去犯下的錯道歉嗎？他指這個前提有可能

歷史上發生過許多大規模的不義事件，侵略、戰爭、屠殺、殖民、壓迫、奴役等。這些大規模的不義事件往往令當地人民的生活發生極巨大的改變，並且令一些無辜的人在事件當中受到苦難折磨，而令另一些人從中獲得不當的利益。

美200位眾議員挺台參與印太經濟架構 外交部感謝

美國200位跨黨派眾議員聯名致函拜登政府，呼籲邀請台灣參與印太經濟架構（IPEF）。外交部今天表示誠摯感謝，並指出，將繼...

小雞慌了／桃園誰來選讓藍營糾結 地方喊出民調徵召

國民黨桃園市長提名，桃園市議會議長、國民黨桃園市黨部主委邱奕勝強推立委呂玉玲，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強展現強烈空降參選態度，其他可能人選則不願表態。局勢混亂之下，已讓地方呈現分裂之勢。中壢選區的議員擬參選人謝克洋開第一槍，拋出黨中央應以「民調初選」或「民調徵召」方式決定人選，才能促成團結。此議一出，也獲多名現任議員支持。對此，國民黨中央表示，目前仍處於彙整各方意見階段，國民黨絕對是以「勝選為最大考量」，不會因為一人的意見為意見。

孫曉雅：美中歧見難解 台海穩定為優先政策

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨天在台灣美國商會2022年謝年飯致詞時表示，美中在人權、經貿問題上仍有難以化解的歧見，...

政院通過農會法！爭議條文立委再加入 政院：尊重職權

行政院會今天討論通過農會法修正草案，未來農會選舉賄選者，將由現行處3年以下有期徒刑，提高為最重7年徒刑，罰金從3萬元提高...

備戰百里侯／陳時中密會綠營重量級人士 市長選定了

首都市長選戰，民進黨人選呼之欲出。據了解，衛福部長陳時中參選台北市長的備戰工作已展開，近期會透過增加北市活動曝光的方式暖場，待時機成熟，健保改革、防疫收尾工作逐一完成後，預計6月中旬宣布參選。儘管近日疫情又升溫，外界猜測陳時中可能無法脫身，但據了解，英系積極為陳時中的首都市長夢鋪路，揚言「選不贏也不給正國會」，陳時中也有高度意願，參選幾成定局。不過，正國會仍不放棄力推交通部前部長林佳龍參選北市，北北桃最後布局，仍待黨主席蔡英文拍板。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。