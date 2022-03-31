孫曉雅：美中歧見難解 台海穩定為優先政策

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨天在台灣美國商會2022年謝年飯致詞時表示，美中在人權、經貿問題上仍有難以化解的歧見，美國雖努力解決、控管與中國的分歧，但仍面臨著明顯挑戰，美國也對中國在台海日益升高的軍事挑釁深表關切，認為將破壞兩岸與印太和平。

孫曉雅表示，美國對台灣的支持堅若磐石、跨黨派，拜登政府的外交政策優先事項之一，即包括維持台海與印太的和平穩定。AIT在拜登政府上任第二年的四個主要工作目標，分別是聚焦強化台灣區域安全夥伴角色、促進全球供應鏈韌性、支持維護與擴展台灣國際空間、深化台美經貿與民間聯繫。

孫曉雅指出，在印太地區，中國日益咄咄逼人的行為對台灣尤其明顯，且持續在台灣施加軍事、外交和經濟壓力，並在台灣周遭的挑釁性軍事活動正在破壞穩定，導致誤判風險，並破壞區域和平穩定。北京繼續扼殺台灣的國際空間、向其朋友施壓、干涉台灣的民主制度，對所有民主國家構成威脅。

孫曉雅說，為加強台灣區域安全夥伴功能，美國將持續致力幫助台灣保持遏制侵略和自衛的能力，並認為維護台海穩定是保障印太地區和平的關鍵。

孫曉雅表示，美國將透過一系列新政策倡議，與台灣共同強化全球供應鏈韌性。美台將建立新的技術貿易和投資合作（TTIC）框架，促進半導體、電動汽車、網路安全、5G、可再生能源、儲能等關鍵領域的互利投資，AIT今年夏天並將針對相關領域組成重要商業訪團赴美訪問，另一合作重點則是網路安全威脅，此合作將架起安全、經濟領域的橋樑。

孫曉雅指出，美國將持續支持擴大台灣的國際空間，為台灣提供更多機會，在多邊論壇上分享專業知識，與國際夥伴接觸。例如台美擴大「全球合作暨訓練架構」（GCTF），表明台灣參與多邊合作應對全球挑戰的興趣。