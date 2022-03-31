政院通過農會法！爭議條文立委再加入 政院：尊重職權

行政院會今天討論通過農會法修正草案，未來農會選舉賄選者，將由現行處3年以下有期徒刑，提高為最重7年徒刑，罰金從3萬元提高到最重1千萬元。為降低爭議，農委會已自行刪除原擬增列3分之1官派專業理事的條文；但立委蔡易餘已表態，法案送到立法院審議時，將堅持恢復原有官派3分之1理事的條文。

行政院會於今天討論通過農委會擬具之「農會法」部分條文修正草案，就「端正不良選風」、「強化農會自治」、「增進員工素質」、「維護會務推動」、「擴大農漁合作投資」等五大面向提出修法。

農委會輔導處長陳俊言說明，本次修法有五大目的，包含端正農會選舉歪風，希望能正常選出選任人員，因此參考公職人員選罷法提高刑度；明定農會統一考訓作業流程；由於許多選任人員未依照期程參加定期會議，為避免惡意缺席，這次也明定若兩次無故未參加，就能解除職務。

此外，為擴大農民團體合作經營，現行得由五個以上農會共同投資組織股份有限公司歸地這次納入漁會；至於強化農會自治，也明定總幹事屆期若未能產生時，現行得由上級農會、中央主管機關遴派合格人員代理之規定，增訂應依照主任秘書、會務主任等職務位階，依序辦理。

由於農委會在預告時，原有第19條增列3分之1官派專業理事，但報行政院版本卻刪除，立委蔡易餘卻將提案納入。對此，行政院發言人羅秉成表示，農委會在預告期間雖有官派理事草案，但預告期間各方有意見，因此農委會自行檢討，審慎評估後，政策送院時刪除。

羅秉成表示，法規預告期間各方有不同意見，農委會綜整後再調整很正常，不用過度解讀，也是正常法治作業，若法規預告期間出現各方意見，卻沒有加以檢討，預告也流於形式、沒有必要。至於立委要提案加回來，他表示「立院行使職權都尊重」。