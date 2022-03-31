接見友邦工商部長 蔡英文讚巴拉圭牛肉受台灣人喜愛

蔡英文總統今天上午接見巴拉圭工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni），她指出，台巴經濟合作協定從2018年生效以來，加速帶動兩國貿易的持續成長，期盼未來台灣和巴拉圭在各領域能繼續深化合作。她也提到，去年台灣從巴拉圭進口的冷凍牛肉高達2.9萬公噸，創下新紀錄，非常受到台灣消費者喜愛。

蔡總統表示，過去賈斯迪優尼多次訪問台灣，今年再次率領工商部官員和企業來訪，她要代表台灣人民向訪賓表達最誠摯的歡迎。這也是疫情爆發後，睽違兩年多來，她在總統府第一個接待的巴拉圭訪團，很高興看到互訪逐漸恢復當中。

蔡總統說，過去5年多來，台灣和巴拉圭的合作交流越來越緊密。2016年，她剛就任總統不久，就前往巴拉圭進行國是訪問；2018年，她也出席阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統的就職典禮。台灣也是阿布鐸就職後第一個進行國是訪問國家，受到台灣人民歡迎，當時賈斯迪優尼也以外長身分陪同來訪，這都顯示兩國的深厚情誼。

蔡總統談到，近來對於俄國入侵烏克蘭，看到阿布鐸跟台灣一樣公開譴責俄羅斯，這也再次彰顯，台灣和巴拉圭是共同捍衛民主自由價值的夥伴。去年9月，阿布鐸在聯合國大會，表達支持台灣參與聯合國。在這裡，她要感謝巴拉圭多次在重要國際場合為台灣仗義執言，展現對台灣的堅定支持。

蔡總統提到，台灣和巴拉圭在經濟貿易方面，也是非常緊密合作的夥伴。尤其台巴經濟合作協定（ECA）從2018年生效以來，也加速帶動兩國貿易的持續成長。去年，台灣從巴拉圭進口的冷凍牛肉高達2.9萬公噸，創下新紀錄，不但在超市及餐廳販售，也製作成牛肉麵泡麵、滷味禮盒等產品，非常受到消費者喜愛。

蔡總統指出，今年，我方也開放巴拉圭牛雜零關稅進口，因此今年1月的進口量，已經達到去年進口總量的三成，同時我方也在考慮其他巴拉圭畜牧產品的進口，這些交流合作都代表台灣對巴拉圭的重視。未來台灣會和巴拉圭在各領域繼續深化合作，也期待跟賈斯迪優尼及所有訪賓一起努力，持續提升兩國關係，共創繁榮發展，也請代她問候台灣的好朋友阿布鐸總統。