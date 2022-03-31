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王浩宇揭柯文哲唱歌未載口罩 高市黨部回擊「無聊」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨高市黨部認為，高雄市防疫規定更改頻繁，民眾會無所適從。圖／民眾黨高市黨部提供
民眾黨高市黨部認為，高雄市防疫規定更改頻繁，民眾會無所適從。圖／民眾黨高市黨部提供

民進黨高市議員擬參選人王浩宇多次揭發公眾人物違反防疫規定，爆料台北市長柯文哲12日在高雄歡唱沒載口罩，點名高市衛生局是否應依規定開罰。民眾黨高市黨部主委馮啟彥以醫師身分說，可以免戴口罩致詞、演講，唯獨唱歌另有規定，未免也太奇怪；一群人近距離共桌吃飯聊天不戴口罩，比台上遠距離不戴口罩唱歌容易造成防疫破口。

王浩宇發文說，柯文哲12日到高雄出席民眾黨舉辦的「華山論壇」，偕黨員上台群聚唱歌，全員未戴口罩是防疫破口，還問「高雄市衛生局罰不罰？」高雄市長陳其邁上午召開防疫記者會，未正面回答提問。

民眾黨高市黨部今日指出，柯文哲遭爆料未戴口罩唱歌，雖然柯市長已表明依法行政該罰就罰，但依然引起民眾質疑；防疫規定朝令夕改，中央及地方指揮中心頒布不同步的規定，及沒有完善列舉口罩配戴之正確時機，究竟民眾該如何明確遵守規範及配合防疫政策？

黨部主委馮啟彥醫師說，如果都可以逐桌敬酒、近距離交流，且在台上可以免戴口罩致詞、演講，唯獨唱歌另有規定，未免也太奇怪，台上可以致詞演講不戴口罩、當時可以逐桌敬酒近距離交流不戴口罩，那唱歌就要戴上口罩的差別在哪？站在醫學的角度看，一群人近距離長時間共桌吃飯聊天不戴口罩，比台上遠距離不戴口罩唱歌容易造成防疫破口！中央指揮中心如果真的要做清零、全面防堵疫情，應恢復餐廳吃飯不得多人共桌，並加裝隔板！

高雄市黨部質疑，爆料這件事的參選人意圖，應只想藉由柯文哲拉抬自身聲量，無聊極致！

口罩 柯文哲 王浩宇

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