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【重磅快評】戴寧奔喪記 戳破蔡政府的人權口號泡泡

聯合報 / 主筆室
嘉義市議員戴寧涉詐領助理費案遭收押禁見，她父親戴建三過世，23日清晨由嘉義看守所人員戒護返家奔喪，她戴手銬、腳鐐痛哭爬進靈堂上香畫面曝光，引發議論。圖／民眾提供
嘉義市議員戴寧涉詐領助理費案遭收押禁見，她父親戴建三過世，23日清晨由嘉義看守所人員戒護返家奔喪，她戴手銬、腳鐐痛哭爬進靈堂上香畫面曝光，引發議論。圖／民眾提供

嘉義市議員戴寧因涉嫌詐領助理費遭羈押後父親辭世，被上手銬腳鐐戒護奔喪的畫面，不只法務部長蔡清祥聲稱感到震驚，不少民眾看了更難以置信，更成為蔡政府人權紀錄上抹不去的汙點。

在許多重大公開演說中，蔡英文總統不只一次以台灣目前的人權表現為傲，她任內設立國家人權委員會，更曾說：「人權是台灣走向世界、開啟國際合作的方法」。當前蔡政府更有多位昔日在野時被稱為「人權律師」的官員，人權立國、人權治國，是蔡政府近幾年不時掛在口上的美麗口號。

法務部如今還宣稱推出討論人權的Podcast，要帶聽眾走讀世界各國的不義遺址，了解人權議題就在你我身邊。法務部長蔡清祥更說，人權不是存放在象牙塔裡的寶物，而是需要社會大眾一起共同參與及實踐的日常生活態度。

但當無黨籍議員戴寧全程上手銬腳鐐奔喪的新聞畫面不斷被放送，不少人以為時空穿越、回到遙遠的古代，無法想像這是廿一世紀、號稱重視人權保障的台灣。人權政府的文青口號再次經不起現實檢視，口號泡泡一戳就破。

看守所第一時間聲稱是依照戒護奔喪規定，但過去監所濫用戒具的情況，已多次遭國內外人權團體批評。

國際人權聯盟（FIDH）在2006年公布的「台灣死刑調查報告」中，對當時死刑犯長期固定戴腳鐐的情況提出強烈批評。監察院也曾就法務部放任所屬機關濫行施用腳鐐等戒具、侵害被告人權，提出糾正案。監院明白指出，不能以戒護安全為由，任意對被告施用戒具，否則即違反「公民與政治權利國際公約」的人權保障規定。

這幾年，相關爭議與批評時有所聞。法務部曾回應，羈押中被告應就其精神及行為表現，足認有暴行、逃亡或自殺可能性，才施用戒具保護。

如今，戴寧奔喪案，凸顯現行監所管理員對戒具的使用，思維改變有限，法務部這幾年更是毫無作為，直到多位執政黨立委上門，部長才想起要改進。

「羈押法」第19條規定「看守所戒護被告外出，認其有脫逃、自殘、暴行之虞時，得經看守所長官核准後施用戒具。但不得逾必要之程度」。戒護收容人奔喪，雖有施用戒具的規定，但若審視戒具使用目的，除非有劫囚、脫逃之虞，當然不該是每名戒護奔喪者都一律被上手銬腳鐐。

更遑論羈押法施行細則第18條更規定「看守所人員應隨時觀察被告之行狀，無施用戒具必要者，應即解除」。

政府想強調人權與國際接軌時，常拿我國已把聯合國兩公約國內法化，採取跟國際相同標準，但兩公約中的公政公約第10條規定，被剝奪自由者「應受合於人道及尊重其天賦人格尊嚴之處遇」。監所圍牆內戒具的使用，是被檢視的項目之一。

從戴寧奔喪案，不難看出負責兩公約人權業務的法務部，其所屬機關內作為，距離國際兩公約的標準有多遠。

蔡英文總統在上任第一年宴請兩公約國家報告國際審查會議審查委員時，曾對著多位國際知名人權學者說：「人權的標準，要向上看齊，也要向下紮根」。她允諾將對人權教育提出完整的計畫，希望往後不管是推動政策改革，還是在個別公務員、教師、警察、司法人員的日常工作中，「人權，都會是基本，而且優先的價值」。

看看最近法務部及所屬的監所、檢察署裡司法人員的表現，人權，宛如官員口中的易碎裝飾品，一碰就破滅。

人權 法務部 司法

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