前官員涉散布「俄國報復台灣」假訊息 外交部報警偵辦

外交部指出，有網路謠傳俄羅斯將報復台灣、關閉我駐俄羅斯代表處，已查證為不實的假訊息；外交部今接獲檢舉，我國某前官員公然散播相關假訊息，為導正視聽，遏止謠言，外交部再度聯繫警政單位檢附相關事證，洽請偵辦。

外交部發布新聞稿指出，有關網路謠傳俄羅斯將報復台灣、關閉我駐俄羅斯代表處留言，外交部已於10日對外說明，經查證為不實的假訊息；外交部另數度公開說明，我駐俄代表處目前仍維持正常運作，政府並未接獲旅居俄國的台商、留學生或其他國人有反映生活及就學等受到嚴重影響。

外交部另於11日發函警政機關，洽請協查在社群媒體散布假訊息的造謠者。

外交部表示，今天接獲檢舉，我國某前官員公然散布假訊息，並發表詆毀政府的不實言論；針對有心人士於通訊軟體群組中刻意散布謠言，企圖造成社會不安、打擊民眾對政府的信任，外交部至感遺憾。

為導正視聽，遏止謠言蔓延，外交部今再度聯繫警政單位檢附相關事證，洽請偵辦。

外交部再次提醒民眾，在確認訊息真實性前，切勿隨意轉傳或散布假訊息，以免觸犯社會秩序維護法。