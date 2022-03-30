美國商會謝年飯 蔡英文：保證盡全力穩定供電

蔡英文總統今晚出席「台灣美國商會」舉辦的2022謝年飯，期盼與美國商會持續合作，增進台美雙邊貿易及投資夥伴關係。她也表示，她保證政府會盡全力穩定電力供應；在邁向永續和再生能源轉型之際，也會進一步強化能源基礎設施。

蔡總統今天以英文致詞，包括衛福部長陳時中、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜也同場出席活動。

蔡總統表示，在通過「產學創新條例」後，台灣四所重點大學成立半導體學院。她很高興看到這四所學院都已啟動運作。這種合作方式是台灣半導體產業的里程碑，也可作為其他產業人才發展的參考模式。從新興科技到數位經濟，從醫療到生技和製造業，協助企業提升產能和競爭力，以確保未來成長與發展。

蔡總統也說，她了解企業對台灣能源供應穩定和韌性的信心非常重要。她向各位保證，「我們會盡全力穩定電力供應。在邁向永續和再生能源轉型之際，我們也會進一步強化我們的能源基礎設施。」

蔡總統說，她知道台灣和全球企業都愈來愈重視資訊安全，因此政府和夥伴密切合作，保護個資、企業網路和通信系統，免受最新的網路安全威脅。同時，也努力改善投資環境。過程中有賴美國商會分享第一線的回饋與見解。

蔡總統也提到，去年12月的公投，再次確定台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）並擴大參與全球貿易的決心，「我們已做好充分準備，讓台灣的政策和法規符合CPTPP會員國高規格的標準。」

蔡總統說，在努力提升競爭力的同時，台灣也了解當前面臨的全球挑戰。在多變的國際局勢中，合作對於確保集體安全的重要性更勝以往。威權政權的經濟脅迫和俄羅斯入侵烏克蘭提醒全世界，全球政治經濟秩序正面臨前所未有的挑戰。「台灣已經準備好，也願意在國際社會因應這些危機的努力上扮演有意義的角色。在強化供應鏈和因應計畫之際，將持續與理念相近的國家合作，以深化民主制度，維護區域安全，促進經濟共同發展。」

蔡總統說，她相信台美的永續夥伴關係可以成為克服當前挑戰的關鍵力量。過去一年來，因為堅若磐石的雙邊關係及無數人不斷努力，台美除了安全合作外，台美經貿關係也越來越緊密。

蔡總統說，台美「貿易暨投資架構協定（TIFA）」在睽違5年之後，去年6月重啟會談。去年11月接續召開第二屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」，確定未來合作和資訊共享的新領域。去年12月也建立台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC），促進發展商業計畫，並鞏固關鍵供應鏈。過去一年，台灣與美國各州的經貿交流日益熱絡，蒙大拿州在台北重設商務辦事處，新墨西哥州也設立了辦事處。

此外，蔡總統說，為深化合作，台灣分別與新墨西哥州及亞利桑納州簽署經貿合作瞭解備忘錄（MOU），台積電在亞利桑那州逾百億美元建廠計畫，已吸引投資並為該地區的產業群聚奠基。雙邊私部門交流從未如此熱絡。雖然去年疫情嚴峻，台灣派出了有史以來最大的代表團參加「選擇美國投資高峰論壇」。今年下半年，我國外貿協會也將首次在美國舉辦台灣形象展（Taiwan Expo），協助媒合雙邊企業。

蔡總統也說，期盼與美國商會持續合作，增進台美雙邊貿易及投資夥伴關係。她相信創新務實的合作方式，能使台美在洽簽雙邊互惠的貿易協定上，取得實質進展。