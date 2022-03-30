鏡電視風暴滿城風雨 NCC行政調查將提交委會

鏡電視一個月內換了四個董事長，還沒開台，就鬧得滿城風雨，立法院先前要求NCC（國家通訊傳播委員會）必須在3月底前提出行政調查報告，明日就是3月的最後一天，究竟，NCC報告何時出爐？NCC副主委暨發言人翁柏宗今（30）日回應，「報告已經進入行政流程，將提交到交通委員會。」

立法院今日舉行「近年多起新聞台爭議風波談國家通訊傳播委員會審照制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會，對於鏡電視拿到執照後，經營階層風暴不斷，多數學者、立委都提出了質疑。

民眾黨立委蔡壁如指出，鏡電視一個月換了四個董事長，不但不符合公司治理，而且背後充滿複雜的政、商、媒複雜問題；尤其，最新的鏡電視董事會成員都是裴偉的影子，就連鏡電視編播系統，也不是國內慣用的ENPS或BASIS系統，而是花了六‧五億元向互動國際購買系統，而且器材還沒驗收就付款五億元，一查才發現，鏡電視現任董事長鄭優竟是這家公司的獨立董事。

蔡壁如提出質疑，「裴偉每月領取自己的公司一五〇萬，一五〇位《鏡週刊》員工掛在鏡電視領薪，這麼明顯，NCC調查了嗎？如果查了，為何還繼續核照給鏡電視？」

NCC在鏡電視審查過程中，是否維持獨立性，學者也各有看法；政治大學法律系副教授廖元豪表示，獨立機關之所以不獨立，有時是上面的政治勢力不讓它獨立，世新大學傳播學院前院長彭懷恩也表達，就公共政策來說NCC就是「被俘虜的機關」，被執政黨俘虜、被大資本家俘虜，在這種情況下，NCC的主體性、獨立性不太存在。

對於民眾黨立委蔡壁如的質疑，鏡電視出具最新回應表示，「公司於執照申設期間，並無欺瞞NCC情事。」而蔡壁如引用去年九月員工資料，指涉鏡電視與精鏡傳媒公司仍有人力共用，為惡意之移花接木，不僅意圖影響NCC獨立機關決定，也影響輿論傷害鏡電視聲譽。

鏡電視同時表示，「台北市政府勞動局近日利用職務對本公司違法勞檢，並將本公司員工清冊與投保資料，洩密予蔡壁如委員，本公司在勞檢時均已錄音錄影存證，勞檢員並自承長官洩密與勞檢員無關等情，本公司將依法提出告訴，追究台北市政府勞動局洩密與瀆職責任。」

對於鏡電視經營風波，NCC維持先前調查基調，翁柏宗指出，「仍舊會針對110年5月、111年1月19日兩個關鍵時間點，進行『人』與『錢』的調查。」不僅會針對鏡電視人力疑雲仔細查證，也會審視「增資是否到位」、「取得執照後是否有非常規交易問題」等營運議題。