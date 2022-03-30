林智堅批國民黨是大新竹合併升格劊子手 盼綠逆轉竹縣

新竹縣市合併議題喧騰一時，但立法院近月不見動作，有極大可能趕不及今年合併升格。新竹市長林智堅今晚說，合併升格是大新竹市民縣民的主流民意，直指「國民黨朱立倫主席為顧樁腳派系利益、違背主流民意，成為大新竹合併升格的劊子手」，阻擋地制法修法，相信未來市民縣民會在年底用選票抵制國民黨。

縣市合併升格與否牽動新竹年底選戰，近來大新竹合併議題熄火，國民黨今天宣布徵召新竹縣長楊文科爭取連任；新竹市部分，議會黨團民調出線的議員林耕仁獲黨部主委許修睿支持，預料之後也將獲國民黨提名。

民進黨方面則相對渾沌，還無確定人選浮出檯面。民進黨秘書長林錫耀今天說，新竹縣、新竹市與彰化縣提名攸關縣市升格與合併事宜，若內政部4月中下旬還未決定，合理推估來不及完成選區重劃，就會展開提名部署。

大新竹合併升格可能無法成局，力倡大新竹合併升格的林智堅今晚再度表示，去年9月他提出大新竹合併的倡議後，楊文科第一時間不僅支持，並且加碼主張應該修地制法促成大新竹合併升格，但在面對地方派系及樁腳的壓力之下，政策大轉彎，令人遺憾。

林智堅認為大新竹合併升格在歷次民調中，都有近六成的支持，是大新竹市民縣民的主流民意，他提醒楊縣長，黨中央的支持並不重要，縣民的支持才是關鍵。

林智堅更指出從媒體民調可看出楊縣長歷年執政成績都是末段班，他深信民進黨定能推出優質的縣長人選，逆轉竹縣，帶給新竹縣民期待的光榮與幸福。