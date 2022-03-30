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不覺得我對中挑釁 吳釗燮：美國對蔡總統信任度非常高

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。報系資料照片
外交部長吳釗燮。報系資料照片

外交部吳釗燮指出，蔡英文總統2016年上任後，清楚抓緊原則，兩岸關係上不挑釁，但必須展現高度自我防衛決心，「蔡總統上任到現在，美方對我們信任度是非常高的」。

吳釗燮接受網路節目「齊有此理」專訪，內容今天午間播出。

吳釗燮談論台美關係時表示，一個重要原則是「對美國的好朋友需要一些體諒」，例如美國在忙別的事情時，台灣不要去幫他添麻煩，要求他一定要注意到台灣，因為他的注意力在處理另一方面的事情，這我方需要去體諒。

吳釗燮並說，第二是不要給這個好朋友太多的意外，好的意外當然好，但若是不好的意外，一而再再而三，互信機制就會降到冰點；民進黨第一次執政的時候，大概就是沒抓到這個訣竅。

吳釗燮指出，在2016上任之後，非常清楚必須要抓緊這些原則，在兩岸關係上不挑釁，但必須展現非常高度的自我防衛決心；當受到中國大陸打壓的時候，可以大聲跳出來講出我方的政策和立場，但是不要讓美方覺得台灣是在製造困擾，從蔡總統上任到現在，美方對其信任度很高。

「美方絕對沒有覺得我們是在挑釁」，吳釗燮說，購買武器是為了要自我防衛；台灣是受到中國大陸打壓的一方，必須展現自我防衛的決心，對付一個霸凌者最好的方法就是說絕不接受你們的霸凌。

吳釗燮並提及，總統也有要求外交部、陸委會，當碰上中國政府講一些傷害我方的話，必須主動回擊，「我們不挑釁但是防衛是必須的。」

吳釗燮 外交部

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