推廣兩公約 法務部「人權搜查客」訪談前副總統陳建仁

法務部法制司繼舉辦「線上人權影展」後，今年自製「人權搜查客」在各大Podcast平台上播放，法制司長黃玉垣今天介紹新的宣導活動；法務部長蔡清祥說，人權不是放在象牙塔裡的寶物，而是一種日常生活態度。

法務部說，透過Podcast媒介，法務部想探討包括生命權、健康權、老人權、性別平等、居住正義、原住民族文化保護等豐富的議題，甚至想帶聽眾走讀世界各國的不義遺址，讓民眾了解人權議題就在身邊。

法務部表示，為了拉近人民與人權的距離，透過結合檢察官辦案形象創造的「人權搜查客」，節目首季製播9集，訪談人物從前副總統陳建仁、金曲獎歌手「阿爆」到知名文創工作者「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫都有。

張瑞夫表示，當初接到邀約時感到訝異，合作的過程中，才了解法務部是推動「兩公約」人權保障的重要部會，「兩公約」保障的人權還包括「老人權利」；張說，不合作不知道「兩公約」就在生活中，了解人權非但不枯燥，反而有趣。