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【重磅快評】陳時中報錯地址 莊人祥要用那一條來辦？

聯合報 / 主筆室
中和社區爆群聚，指揮中心除了提及案號，還講出公寓地址，指揮官陳時中表示「大家比較容易知道關係」，但今天發現原來地址報錯了。圖／指揮中心提供
中和社區爆群聚，指揮中心除了提及案號，還講出公寓地址，指揮官陳時中表示「大家比較容易知道關係」，但今天發現原來地址報錯了。圖／指揮中心提供

新北中和一處社區昨天增加7名確診個案，指揮中心公布該棟公寓的巷弄及樓層，媒體質疑此次為何說得這麼詳細？指揮官陳時中表示，這樣公布之後大家比較容易知道關係，今天還說「我又沒說是那一條街」；陳時中律己甚寬，相較之前指揮中心對待北市議員徐巧蕊公布確診足跡所展現的追殺態勢，指揮中心還敢說沒有雙標嗎？

中和某社區相關新增7名個案，其中6人居住同一棟。陳時中對此群聚案罕見鉅細靡遺說明，指一名在牛肉麵店服務的個案和另一名確診個案足跡重疊，那一個確診者住那一號那一樓，都說得清清楚楚，讓外界幾乎可以按圖索驥，今天傳出原來阿中部長忙中有錯，不僅講得細，還把地址講錯了，媒體報導了半天，結果都是依據陳時中報錯的門牌號碼及樓層資訊，不僅傷害了確診者，也波及無辜的住戶。

陳時中為何把這個群聚案說得那麼仔細，動機外界不而知；陳時中說，這樣的說明「大家比較容易知道關係，以前是在區域內東一個、西一個，都在同一範圍，且也有7-11重疊，連一連知道那幾棟滿密集的」，說了半天，外界不太懂陳時中要表達的意思，但重點就是「我就是可以說，其他人都不可以」。而新北市長侯友宜被堵訪時表示，希望給確診者多一點空間、體諒和支持，正是婉轉表達確診者及家屬的心情。

陳時中自己公布確診者詳細資訊，被質疑後猶面無愧色，令人想起 一年多前，北市議員徐巧芯公布紐籍機師的疫調圖，結果，中央流行疫情指揮中心竟以開罰施壓、要求她下架刪文，指揮官陳時中面對媒體詢問時面露不悅，竟直接叫記者「不要再問」。

更扯的是，指揮中心發言人莊人祥還補充說，徐巧芯公布紐西蘭機師新足跡涉及個案疫調資料，不管是真是假，都不能隨意轉傳，若是「真的」就是散佈，違反傳染病防治法；若是「假的」則涉及散布假訊息，提醒民眾收到類似訊息都不要轉傳。

往事歷歷在目，如果按照莊人祥說法，徐巧蕊公布機師足跡，是「真的」就是散佈，違反傳染病防治法；若是「假的」則涉及散布假訊息，反正都要罰，陳時中公布確診者住處巷弄、住處及樓層可比足跡嚴重多了，莊人祥是不是用同樣的標準來處理？陳時中公布確診者詳細的資訊，結果地址講錯了，這要算是「真的」還是「假的」？莊人祥要用傳染病防治法還是散布假訊息來處理陳時中呢？

陳時中 足跡

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