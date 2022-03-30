立院初審通過 村里長事務補助費調至每月5萬元

「助理費不該由議員個人領，應由政黨分配！」針對近日台北市議員林穎孟詐領助理費一事，台灣基進30日召開記者會建議，是不是人頭助理難認定，且議員助理費是由議員本人申報，才易出現人頭詐領亂象。基進黨秘書長王

2022-03-30 15:54