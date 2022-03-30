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立院初審通過 村里長事務補助費調至每月5萬元
立法院內政委員會下午初審通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，拍板村里長事務補助費，由現行每月4.5萬元調至5萬元，並自今年12月25日施行。
陳宗彥今受邀赴立法院內政委員會列席備詢。朝野立委針對地方議員助理薪資、名單透明化、村里長事務補助費等議題，提出共24個修法版本。
經朝野協商後決議，通過草案第7條，將鄉鎮市區公所編列的村里長事務補助費，每村里由每月4萬5千元調高至5萬元。並將事物補助費「指文具費、郵電費、水電費及其他因公支出費用」文字刪除；並自今年九合一大選後適用。
此外，朝野原提案放寬公費助理補助總額，以及刪除議員聘用助理人數上限等相關提案，因考慮地方財政負擔困難，決議維持現行條文。
內政部報告指出，村里長事務補助費從4萬5千元提高至5萬元，每年增加地方財政支出為4億6566萬元。
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