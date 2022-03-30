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直播／本土確診56例多屬於散發個案 境外107例越南最多

竹縣公布確診足跡 今明中醫大開設篩檢站

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府表示，竹北JB-mami完成消毒。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府表示，竹北JB-mami完成消毒。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府今日下午公布新竹市確診者案23262（母親），於3月24日、28日在竹北市的5處足跡，包含三商巧福竹北門市、JB-mami、大竹北鎖印印刷行、大批發五金百貨、全聯竹北中正東店均已完成清消，另外初步疫調發現她曾在25日曾與新豐移工宿舍群聚案23086足跡重疊，不排除因此染疫。

新竹縣政府今日下午指出，新竹市確診者案23262與案23188為一對母子，兒子就讀新竹縣竹北市國立新竹特教學校國小部，竹縣衛生局昨獲報與教育局立即啟動疫調和評估停課，今早派醫護進駐校園疫調風險評估並採檢約330人。

案23262（母親）在竹北市擔任保全行政人員，初步疫調發現她3月25日曾在辦公室面試，與新豐鄉移工宿舍案23086保全人員足跡重疊約30分鐘，含填寫資料、面試流程，縣府表示，針對案23086將協調警方介入進一步釐清足跡，另外特教學校和竹縣5處足跡已完成消毒，相關接觸者安排採檢中。

衛生局說，新竹縣自27日已連續3天辦理共6場社區PCR免費採檢，合計採檢972人，971人陰性，其中1人陽性，個案為桃園市觀音鄉大潭電廠員工，昨已轉報桃園市處理。

因應竹市確診者在竹北足跡，衛生局協調中國醫藥大學新竹附醫今日下午2時至5時、明日上午9時至12時、下午2時至5時，於急診室連2天設社區篩檢站，呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢。

為因應本土疫情升溫，竹北市衛生所於4月1日下午2時至4時加開300劑莫德納第一至三劑隨到隨打、免預約，提醒鄉親們記得帶健保卡、接種小黃卡，現場人數可能較多請耐心等候，並全程佩戴口罩保持社交距離。

新竹縣政府表示，三商巧福竹北門市完成消毒。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府表示，三商巧福竹北門市完成消毒。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府表示，竹北中正東路全聯完成消毒。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府表示，竹北中正東路全聯完成消毒。圖／新竹縣政府提供
為因應本土疫情升溫，新竹縣竹北市衛生所於4月1日下午2時至4時加開300劑莫德納第一至三劑隨到隨打、免預約。圖／新竹縣政府提供
為因應本土疫情升溫，新竹縣竹北市衛生所於4月1日下午2時至4時加開300劑莫德納第一至三劑隨到隨打、免預約。圖／新竹縣政府提供
：因應竹市確診者在竹北足跡，衛生局協調中國醫藥大學新竹附醫今日下午2時至5時、明日上午9時至12時、下午2時至5時，於急診室連2天設社區篩檢站。圖／新竹縣政府提供
：因應竹市確診者在竹北足跡，衛生局協調中國醫藥大學新竹附醫今日下午2時至5時、明日上午9時至12時、下午2時至5時，於急診室連2天設社區篩檢站。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府公布案23262（母親）在新竹縣竹北市公共場所活動史。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府公布案23262（母親）在新竹縣竹北市公共場所活動史。圖／新竹縣政府提供

新竹 足跡 衛生局

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