民眾黨發言人參戰楊梅 空姐遞補前酒駕參選人選中和

民眾黨今舉行中央委員會，會中通過2022年九合一選舉的第四波提名人選，共有6名縣市議員參選人、3名里長參選人。其中，民眾黨發言人張清俊獲提名挑戰桃園市楊梅區的市議員艱困選區，新北市中和區原本的提名人在酒駕宣布退選以後，民眾黨改推曾任空姐的王如意參選。

民眾黨中央委員會今日通過提名的縣市議員參選人名單如下：新北市第6選區（中和）王如意、桃園市第9選區（楊梅）張清俊、南投縣第1選區（南投市、名間鄉）簡千翔、新竹市第1選區（東區）宋品瑩、高雄市第5選區（仁武、大社、鳥松、大樹）陳惠君、高雄市第9選區（鳳山）陳妙真。總計經過四波提名，民眾黨共提名了74位縣市議員參選人。另今日通過的里長參選人有高雄市旗津區安順里王奕智、鼓山區龍子里曾偉修、鼓山區厚生里賴竑嘉。

民眾黨目前在桃園市14個選區中，已經有6區提名人選，張清俊投入楊梅區市議員選舉後，民眾黨也考慮在桃園區、中壢區各多提名一人，八德區、平鎮區也陸續會有人選浮上檯面，屆時光在桃園市，市議員參選人可能就提名10人以上。

張清俊表示，自己是楊梅在地子弟，現在也住在本地，國小、國中、高中，12年國教沒有離開過楊梅，所以許多同學、親友，甚至是當兵同梯都是在地人，由於有這樣緊密的關係，當柯文哲主席指示要投入選戰時，即使知道楊梅選情相對艱困，也沒有二心，決定要在自己的鄉土努力打拚、服務。

張清俊表示，在市政府長期缺乏整體規劃的情況下，楊梅生活機能的進步程度，已明顯跟不上人口增長的需求，包括幼托與長照政策的落實、交通運輸的建設改善、工業消防安檢、商圈整合發展等許多層面，都還有極大的進步空間，也都與市民朋友的健康平安息息相關。「傳統政治人物做不到的改革與進步，現在就讓新世代來推動，楊梅需要脫胎換骨，就從政治翻新開始」。