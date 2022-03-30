疫情北中南延燒 零星個案多到陳時中忍不住喊「很亂」

指揮中心今新增163例確定病例，包括56例本土個案、107例境外移入，其中53例為航班落地採檢陽性，無新增死亡個案。不過今新增個案從基隆、新北、桃園、高雄及台東都增加確定個案，今天不僅記者會從2時延後至2時27分才開始，指揮官陳時中於記者會上似乎也因為個案太多，突然說「很亂，又多又散發」。

「三重業務員」案22701相關，陳時中表示，案22701為保險人員，她的先生案22741有參加爬山團，當中還有職場、友人，案22701經過基因定序為BA.2，是我國第23條Omicron序列；今天案23084的太太案23178也確診。

「北市松山雇主外傭」相關，陳時中說，昨日雇主、外傭2位一起採檢陽性，現在雇主的女兒也確診，是同住家人，也算在同一個範圍內。

「台中婚宴」相關，陳時中表示，目前人比較多，其中3位沒有住在台中，包括案23266、案23268是住在北市，案23277住在基隆市、工作場域在高雄且服役中，於3月11日至21日休假，3月21日回基隆，3月26日到台中參加婚宴，3月28日回高雄，目前同袍已匡列、採檢都陰性。

陳時中說，上述3者關係或婚宴中是否有其他傳播來源，需要再釐清，相對在台中其他個案，染疫可能相對低，因為台中已經有一段時間沒個案，可能性較低。但仍要注意案23277的相關足跡，其他可能性也不排除。

「桃園舞蹈教室」相關個案，陳時中說，案23258、案23275都是舞蹈老師，教室開在桃園，在台北、宜蘭都有教課，相關學校都在匡列和檢驗。