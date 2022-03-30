巴拉圭工商部長訪台 盼進一步強化台巴經貿關係
外交部今天指出，巴拉圭工商部長賈斯迪優尼（Luis Alberto Castiglioni）28日率團抵達台灣訪問，並於29日拜會外交部長吳釗燮；雙方重申珍視兩國友好邦誼，也就台巴雙邊關係、經貿現況及相關合作計畫等議題深入交換意見。
據外交部新聞稿，賈斯迪優尼表示，1991年首度訪問台灣，親眼見證30年來台巴邦誼日益增進，近年來台巴雙邊貿易交流也更加密切；此次訪問盼結合兩國公私部門的力量，進一步強化台巴經貿及投資關係；曾擔任外長的賈斯迪優尼指出，巴拉圭基於信念及共同價值，積極捍衛台灣國際參與的權利。
吳釗燮歡迎賈斯迪優尼來訪，表示台灣與巴拉圭理念相同，兩國將在既有的堅實友好合作基礎上，攜手共同向前邁進；吳釗燮並感謝巴拉圭政府長年在國際組織等場域為台灣發聲。
外交部表示，巴拉圭是我國南美洲的重要友邦，兩國邦誼穩固友好，各項雙邊合作計畫普遍獲得巴國朝野各界的支持與肯定；我國政府基於民主、自由等共同價值及傳統友好邦誼，將持續與巴拉圭增進雙邊各項合作與交流。
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