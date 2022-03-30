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吳釗燮談台美關係：需體諒美國 不要添麻煩

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。報系資料照片
外交部長吳釗燮。報系資料照片

外交部長吳釗燮接受網路節目專訪談及台美關係，直說重要原則是「對美國好朋友需要一些體諒」，美國忙的時候台灣不要添麻煩，也不要給好朋友太多意外；他還說，民進黨第一次執政時，大概就沒抓到這個訣竅。

網路節目「齊有此理」今天午間播出訪問吳釗燮的內容，談論台美關係、台灣與烏克蘭的不同、拜習會、國民黨成立駐美辦公室等議題，也提到駐美代表蕭美琴、駐德代表謝志偉。

吳釗燮稱，美國人非常喜歡蕭美琴，愈來愈多美國人認為「沒有到雙橡園給蕭大使請過客的，都覺得他們在美國不算一個咖」，她的知名度在美國是第一名，導致很多其他國家大使代表很吃味。

關於謝志偉臉書發文有時攻擊性較強，吳釗燮說，他第一線面對質疑，國會議員會罵他，因此曾拜託謝先停下來一陣子，而謝也很願意溝通。

針對烏克蘭危機，吳釗燮指出，美國在看待之前的烏克蘭，沒有把它當成具有戰略資產意涵，美國在看待台灣是不一樣的；吳釗燮還說，中國大陸在處理烏克蘭的事情上沒有什麼回應，所以美中之間關係看起來沒辦法改善，而美國雖然全力處理烏克蘭，但整個戰略結構不會脫離印太地區。

吳釗燮日前在立法院備詢時預告美國將再宣布對台軍售，引洩密疑慮；主持人問吳釗燮，美國人是否生氣？吳釗燮說，他沒講到時間點或項目，美國是經常性提供防衛武器給台灣，接下來當然會有，他講的是廣泛原則。

此外，主持人也詢問吳釗燮對國民黨與美方的關係、國民黨成立駐美辦公室的看法；吳釗燮說，只要願意去講的話，相信美國人願意聽，重要的是願不願意坦承讓美方知道政策內容？如果國內講一套，出國講一套，沒辦法一致的話，美國對國民黨的信任度比較沒辦法建立。

至於任內最得意的事項，吳釗燮說，一個是推特，讓外交部推特變成對外溝通很好的平台，另一個是接受國際媒體訪問，讓國際社會聽到台灣的聲音。

吳釗燮還說，他個人想法是，既然以前新聞局業務沒了、打散，外交部長自然而然要負起國家發言人的角色，只要有國際媒體要問台灣的事情，只要找到外交部來，他當然義不容辭。

美國 吳釗燮 烏克蘭

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