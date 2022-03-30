助理費詐領案頻傳 台灣基進提新解方

「助理費不該由議員個人領，應由政黨分配！」針對近日台北市議員林穎孟詐領助理費一事，台灣基進30日召開記者會建議，是不是人頭助理難認定，且議員助理費是由議員本人申報，才易出現人頭詐領亂象。基進黨秘書長王興麟建議由政黨指派長期服務的助理，可有效杜絕詐領亂象。

近來台北市議員林穎孟詐領助理費100多萬引發各界討論，由於人頭難認定，且議員助理費是由議員本人申報，因此詐領助理費的案件頻傳。基進黨市議員參選人翁渙瑤坦言，非直轄市的議員助理費每個月8萬，兩個人報6萬後，剩下2萬常常就是由人頭報領，1個月至少就有2萬收入，4年下來可高達百萬，更不用說1個月有24萬助理費的直轄市議員。

詐領助理費爭議不斷

代表基進黨參選嘉義東區市議員、過去曾是前立委陳柏維助理的翁渙瑤以過去跑地方的經驗指出，他看到很多議員助理都只做3、4個月就走人，這些除了可能是民代詐領助理費的人頭，無法長期投入也會讓民代施政的品質堪憂，很多助理還要協助議員處理家中事務、變成地方社團幹部，這都不是正常的現象。

「一個議員要怎麼賺回選舉的錢，選民們知道嗎？」參選林園大寮的政治素人楊佩樺也說，高雄過去就有議長曾麗燕詐領助理費繳自己的信用卡款，還有坐牢的前議員陳粹鑾遙控女兒鄭安秝在服務處製作不實助理名冊，領取鄭安秝任內的助理費。基進黨不希望從政要花大錢，否則詐領助理費的舊政治就無法消除。

公共化新解方

台灣基進秘書長王興煥說，政治不應該由少數家族把持，即使青年參政，若沒有理念與嚴正的紀律，仍然是金玉其外、敗絮其中。因此他們只要參選市議員都會簽下「助理費公共化」的切結書，若能當選，議會黨團所得請領之經費、得聘僱之工作人員等，委由中央黨部與地方黨部與議員達成共識後任命，並非由議員自行決定，以避免人頭亂象。

現場兩位參選人也在王興煥的見證下簽下切結書。王興煥指出，他們希望「以黨領政」，相較於個人的視野局限或利益考量，黨的集體決策機制，更能沒有包袱地做出堅持政黨理念的政治判斷。

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