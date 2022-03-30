違法勞檢鏡電視、洩密蔡壁如？北市駁斥洩密並依法勞檢

鏡電視爭議頻傳，民眾黨立委蔡壁如今天在立法院公布調查鏡電視違法共用人力資料，鏡電視則發聲明，指北市勞動局近日利用職務對鏡電視違法勞檢，並將資料洩密蔡壁如，將依法提出告訴，北市勞動局也發出新聞稿嚴正駁斥，表示指控子虛烏有，皆依法實施勞動檢查，並對於檢查資料嚴加保密。

北市勞動局表示，因事前報載鏡電視涉有相關負責人及經營權糾紛，擔心影響勞工權益，故日前針對精鏡傳媒股份有限公司及鏡電視股份有限公司檢查勞動條件，釐清是否對於勞工權益有不利影響。經調閱公司相關資料，暫無影響勞工權益之虞，該案已然結案。

北市勞動局說，勞動局得依勞動基準法第72條規定、勞動檢查法相關規定對事業單位進行職權檢查，確認是否有違反勞動法令情形，無違法檢查可能。且相關檢查資料，皆依行政程序法、檔案法相關保密規定予以保密，絕無將檢查資料外洩之情事，嚴正駁斥該公司之指控，以昭機關公信。