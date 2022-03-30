動員拚18歲公民權過公民複決 民眾黨籲續討論修憲案

立法院通過18歲公民權修憲案，但要公民複決過關，須達965萬張同意票，民眾黨立院黨團今舉行記者會宣示，民眾黨團將力促修憲案通過公民複決，讓18歲青年在2024大選前拿到投票權，並呼籲朝野繼續研討、審議其他修憲案，在2024大選一併進行公民複決。

民眾黨團總召邱臣遠指出，針對已有多個跨黨派版本的「動保權入憲」，務求盡快在修憲委員會排程討論，動物權入憲也是蔡英文總統的承諾，現有7個國家將「動物保護」列入憲法，台灣可以成為第8國，讓憲法價值落實到經濟動物、實驗動物、展演動物等領域，展現「人道經濟」。

立委賴香伶表示，除了18公民權，尚有30多件修憲提案尚待討論，如「三權分立」、「調降修憲門檻」、「選制改為聯立制」及「擴充基本權清單」等，都是接下來應繼續研討、審議的課題，如果順利通過，有機會在2024年的總統大選中，進行公民複決。

立委張其祿表示，「選制改為聯立制」修憲案源於過去立委選舉票票不等值問題，例如以台灣民眾黨上一次立委選舉得票率11.2%為例，因並立制的原因，只獲得5席立委，較聯立制少了8席。顯見並立制容易造成一黨獨大，聯立制則能讓立委席次與選票比例合理分配；「基本權與基本國策入憲」提案將普世價值納入基本權利或基本國策，成為國家方針，應與時俱進加入更多符合當今的需求。

民眾黨團呼籲，未來還有「動物保護入憲」、「降低修憲門檻」、「選制改為聯立制」、「廢考試院、監察院」及「基本國策」5大修憲案須努力，期盼朝野放下成見共同合作，勿借題發揮，夾帶可行性太低或沒有實質意義的提案，共同連署民眾黨團的提案。