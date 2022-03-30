村里長事務補助費增至5萬元？內政部：應考量地方財政

立法院內政委員會今審查「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，朝野一共提出24版本，包括調整村里長事物補助費，由現行4.5萬元調至5萬元等，不過，內政部次長陳宗彥表示，修法後每年擬增加地方財政支出4.6億元，若地方政府有共識肯定村里長的付出，應依地方財政做合理調整。

陳宗彥今受邀赴立法院內政委員會列席備詢。朝野立委針對地方議員助理薪資、名單透明化、村里長事務補助費等議題，提出不同修法版本。

朝野修法主張包括，放寬公費助理補助總額，由現行直轄市上限24萬元、縣市8萬元，提高至直轄市32或36萬元、縣市16萬元，並隨消費者物價指數每4年調整一次。以及刪除現行億元聘用助理人數上限，要調整人數下限規定。

內政部書面報告指出，刪除億元聘用助理人數上限，以提高彈性，內政部尊重提案；但有關提高助理補助費用總額，恐增加地方財政負擔，2020年他們曾召開座談會，地方政府均表示有財政困難的疑慮。

有關村里長事務補助費從4萬5千元提高至5萬元，以及事務補助費是否應隨物價指數調整，報告指，若提高至5萬元，每年增加地方財政支出為4億6566萬元。

內政部表示，2017年1月5日曾邀地方政府，研商村里長事務補助費是否調整，鑑於相關費用是由鄉鎮市區公所編列預算支應，是否調整、如何調整，應考量國內各項財經指標及地方財政情形後，審慎為之。

陳宗彥在答詢時表示，每縣市的城鄉間都會存在落差，像是住宅集中區或部落分散區等，服務狀況會不同，應該依照精神去做分類，要鼓勵地方政府勇於調整。近年來隨著時間變化，村里長業務項目都有做調整，像是長照現已成為村里長重要業務推動等。

陳宗彥說，村里長第一線為民服務的付出，社會應是高度肯定，確實隨著基本工資調整、物價波動及國民所得增加等，事務補助費的相關提案，是大家需要關心討論的議題。