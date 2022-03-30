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影／立委蔡壁如爆料鏡電視與鏡週刊違法共用人力

攝影中心 / 記者季相儒／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如今天早上在立法院開記者會爆料鏡電視與鏡週刊違法共用人力名單，包括鏡週刊副社長陳志峻在內，至少39人在鏡電視領錢，名字卻掛在鏡週刊、為鏡週刊工作。蔡壁如除向NCC具名檢舉，也質疑NCC當初為什麼不調查，並表示鏡電視說謊騙來的執照，可以不撤嗎？。記者季相儒／攝影
民眾黨立委蔡壁如今天早上在立法院開記者會爆料鏡電視與鏡週刊違法共用人力名單，包括鏡週刊副社長陳志峻在內，至少39人在鏡電視領錢，名字卻掛在鏡週刊、為鏡週刊工作。蔡壁如除向NCC具名檢舉，也質疑NCC當初為什麼不調查，並表示鏡電視說謊騙來的執照，可以不撤嗎？。記者季相儒／攝影

鏡電視將於5月8日開播，但申請執照過程中爭議頻傳。民眾黨立委蔡壁如今天早上在立法院開記者會爆料鏡電視與鏡週刊違法共用人力名單，包括鏡週刊副社長陳志峻在內，至少39人在鏡電視領錢，名字卻掛在鏡週刊、為鏡週刊工作。蔡壁如除向NCC具名檢舉，也質疑NCC當初為什麼不調查，並表示鏡電視說謊騙來的執照，可以不撤嗎？

蔡壁如指出，鏡電視事件不只是鏡電視的內部事務，涉及的是我國的新聞自主與言論自由，是民主法治國家的最後一道防線。因此在今天交通委員會的公聽會之前，她要具名向NCC檢舉「鏡電視與鏡週刊違法共用人力」。

蔡壁如說，先前她公布大量鏡週刊員工薪水是由鏡電視支付，2021年10月31日當天高達113人退出勞保，最近一次的調動是在今年的2、3月間，還有人員從鏡電視調動至鏡週刊的相關資料。但當她問了NCC，在今年1月19日核照前，知不知道鏡週刊社長裴偉透過「顧問合約」參與鏡電視的經營？知不知道有大量鏡周刊員工的薪水是由鏡電視支付？「NCC卻當作沒看到、沒聽到，也不願公布在接到具名檢舉函之後，究竟有沒有進行調查」。

蔡壁如今也再公布調查結果，光是去年的9月，包括鏡週刊副社長陳志峻在內，就至少有39人在鏡電視領錢，但名字卻掛在鏡週刊，為鏡週刊工作，她並提出鏡週刊報導頁為證據，可見名單上的人員在鏡週刊掛名採訪。

蔡壁如表示，她會以這些資料向NCC具名檢舉，她也質疑，鏡電視領薪水、鏡週刊出新聞，這不是違法，什麼是違法？NCC當初為什麼不調查？鏡電視說謊騙來的執照，可以不撤嗎？

鏡電視 NCC 蔡壁如

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