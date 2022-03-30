「鄭文燦這樣能當閣揆？」 時力批桃園違法農地超商冠六都

農地違法超商現象遍布全台，時代力量立委陳椒華今舉行記者會公布六都農地違法超商數量，合計高達349家，並以桃園143家最多。陳椒華批評，「難道桃園市長鄭文燦睡著了？」放任桃園成為農地違法的天堂、放任四大超商違法，有嚴重圖利之嫌。

陳椒華公布資料指出，六都農地違法超商數量，以桃園143家最多，台中95家居次，新北市、台南市28家，高雄市27家，台北市則未發現有農地超商，合計六都至少349家，且不含無法在國土測繪雲查到的新開違章門市。超商分類中，以統一超商違法191家最多，全家和萊爾富均為70幾家，OK有13家。

陳椒華表示，傳聞鄭文燦想當行政院長，「如果連轄內農地違法都做不到依法行政，連續裁罰、斷水斷電，守護珍貴農地國土資源的話，如何讓人民相信有能力擔任閣揆治理全國呢？」

陳椒華呼籲，超商分公司及門市土地若違法，業者應關閉門市或取消加盟，地方政府應盡速依法裁處，包括裁罰及要求限期改善、勒令土地恢復原狀，若不改善，連續裁罰、斷水斷電、移送強制執行等，經濟部應主動撤銷違法事證明確門市之公司登記，農委會、經濟部、內政部應以專案及補助方式進行農地違規查處與裁罰工作。

時代力量新北黨部新莊區主任吳香君表示，新北市經發局有提供實際營業前的使用分區諮詢服務，連鎖企業卻依然選擇違法，希望新北市府能以最快速度處理，「避免讓市民以為只要公司夠大就能有特權」。桃園黨部中壢區主任林佳瑋指出，許多門市都是2016年520之後的新農地違建，依農委會主委陳吉仲說法應即報即拆、斷水斷電，請桃園市府徹底執行。時代力量高雄黨部鳳山區主任顧崇德表示，相關單位不要再縱容，勸導不修正的商家就該連續裁罰和強制執行斷水斷電，「不要讓政府成為護航違法的幫兇」。

農委會企劃處技正徐宏明表示，農地要以農用為原則，針對違規情況，將依農業發展條例依法裁罰，農業超商非屬農業使用，是違規行為，日前已針對彰化、台中、台南等違規超商狀況，要求地方農業單位清查，後續也會要求地方政府，確認超商農地違法超商情事，並移請都計相關單位裁罰。經濟部商業司科長張孫福表示，已發函四大超商提醒，不要在農地新設超商。

桃園市府農業局回應，經清查，針對106件違建，已有49件處分，其他部分續辦中，目前已經開罰637萬元，後續還是會持續入案。至於連續開罰部分，會請土管單位列管，做後續處置。