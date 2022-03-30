黃珊珊無罩高歌開罰？陳時中曝這單位如何認定是關鍵

台北副市長黃珊珊被拍到在台上唱歌沒戴口罩，引發爭議。黃珊珊說，那時規定是不能逐桌敬酒，但是可以脫口罩唱歌，也認為防疫規範不夠清楚讓人困擾。衛福部長陳時中今說，不論是3月1日公布的相關規定，或是4月1日起防疫規定，台上唱歌仍然要戴口罩，都沒有列為不戴口罩的規範。至於，是否要開罰黃珊珊？陳時中說，這將由地方衛生局認定。

陳時中今出席立法院社會環境及衛生環境、司法及法制委員會第1次聯席會議，於會前及離開前均被詢問黃珊珊無罩高歌爭議。

外界關心，台北市長柯文哲及副市長黃珊珊都被拍到在台上唱歌沒戴口罩，雖然3月1日公布唱歌要戴口罩，但致詞又不用，恐造成民眾疑惑。

陳時中說，相關場合要不要戴口罩，與社交距離、時間長短有關，如主播、致詞時不用戴口罩，這是應可以保持社交距離，而拍照不用戴口罩，這是因為時間短暫，但如果沒有社交距離或脫下口罩的時間太長，如唱歌的時候，口水都會噴濺，因此唱歌時，還是必須戴口罩，因此社交距離、時間長短、戴口罩應該一併觀察。