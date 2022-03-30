【重磅快評】警察是黃偉哲心中最軟的一塊？

看到基隆警察涉足小吃店離譜染疫，台南市長黃偉哲下令台南警察「禁止非必要聚餐」。不過，病毒不分藍綠、染疫不論職業，黃偉哲只限警察、不管其他公務員，擺明柿子挑軟的吃，難道警察是黃偉哲心中最軟的一塊？

黃偉哲表示，萬一警界發生疫情傳染鏈將嚴重影響治安，一個派出所、分局可能因此癱瘓，即日起警察到餐廳聚餐將受到限制。台南市警察局長方仰寧說，非必要應酬與餐敘都要求暫停，延後舉辦或縮小規模。

第一個問題來了，什麼是「非必要聚餐」？難道是長官說了算？方仰寧解釋，非必要的定義就是可以延後辦理的活動，不一定要急著現在辦，可以等疫情緩和再辦。

換句話說，依照台南的邏輯，「不能延期的就是必要聚餐」，舉凡季節限定、名店限量、男女朋友生日等，每一項幾乎都不能延期，員警若出席聚餐是否受罰？每個人對「必要或不必要」的認定不同，標準若太抽象，實務執行將大混亂。

其次，公務員何其多，縣市長、政務官、民意代表、消防員、醫護人員、教師都算公務人員，為何台南市府單挑警察開刀，難道是預設基隆警察犯的錯，台南警察也會比照辦理？這不是偏見，什麼才是偏見？

相較於警察出席聚餐，政治人物的風險更高。今年是大選年，候選人跑攤敬酒、開唱博感情，每項都是人與人連結的高風險動作，政客涉足不當場所的機會遠多於警察，市府為何不敢碰？內政部曾公布今年春節期間禁止跑攤，但藍綠政治人物都有被抓包的違例，清明連假將至，黃偉哲是否先以身作則，拒絕所有活動，以儆效尤。

最後回歸政策的可議性，警政署或台南市政府的行政禁令，能否限制人身自由？憲法第8條「人民身體自由應予保障」；第15條「人民生存權、工作權及財產權，應予保障」；第22條「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障」；第23條「以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之」；第24條「凡公務員違法侵害人民之自由或權利者，除依法律受懲戒，應負刑事及民事責任。被害人民就其所受損害，並得依法律向國家請求賠償」。

如果基於防疫緊急危難而限制人身自由，應該是一視同仁、人人都該被同等限制，而不是以職業別作為規範依據，否則為何台南警察被限制，高雄警察和台南市長就不用被限制？如果警察缺席非必要聚餐而失去升遷、交友、投資的機會，台南市府要賠償嗎？如果連黃偉哲自己都辦不到，這項政策不是矯枉過正、就是選舉作秀，難免被質疑「嚴以律警、寬以待己」。