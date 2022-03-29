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【即時短評】尚方寶劍對準小兵 如此報告有心檢討？

聯合報 / 記者吳亮賢
行政院長蘇貞昌（左）與經濟部長王美花（右）29日到立法院就「0303興達電廠事故致全台停電」專案報告及備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌（左）與經濟部長王美花（右）29日到立法院就「0303興達電廠事故致全台停電」專案報告及備詢。記者曾學仁／攝影

303全台大停電，造成全國民怨及產業損失，行政院蘇貞昌周二赴立法院專案報告。但事發已近1個月，口口聲聲要徹底檢討的蘇內閣，對於最基本的產業損失估計，在報告中卻隻字未提，經濟部長王美花在立委追問下才坦言「沒有做全部統計」。對比蘇貞昌近來的多次道歉，不禁令人質疑，政府真有改過的決心？

大停電事故發生後，蘇貞昌立即表明會做「最嚴厲的處分，絕不護短」，然而，對於外界要求督導台電的首長王美花應扛起政治責任下台，王美花也表示願意辭職負責，最後卻是蘇貞昌出手慰留，僅准時任董事長楊偉甫及總經理鍾炳利請辭。

翻開行政院提出的「303興達電廠事故致全台停電專案報告」，各界關注的人員究責中，蘇貞昌提及王美花第一時間已表達願負政治責任，但事故屬第一線人員操作及主管人員監督不周，直接定調王美花已「無事一身輕」，也無視由上而下的能源政策、電力系統穩定等根本性問題。

報告中還強調，台電已修正獎懲標準，未來若因人為損失致最大損害者，最嚴重給予免職或解僱。雖王美花說這只是「吊在那邊的尚方寶劍」，但從政治責任的超完美切割，到劍指基層人員疏失，自始至終，這把「尚方寶劍」砍向的，從來都不是負督導重責的高官，而是代罪羔羊的基層小兵。

更讓人無言的是，在僅僅9頁的報告中，蘇貞昌竟花了半頁陳述「班班有冷氣」政績，並自豪地說「幾十年做不到的，現在完成了」，卻不提若經常跳電、停電，豈不成了「班班有夠氣」？蘇貞昌更別忘了，身為民選後任期最長的行政院長，短時間內發生這麼多起全台大停電，也是「幾十年做不到的，現在完成了」。比起一再道歉、推責，民眾最想看到的，唯有虛心檢討、落實改善。

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