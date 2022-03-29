疫情燒 國民黨醫療委員會7問陳時中：誰讓旅遊業元氣大傷？

國內疫情近日又緊張，國民黨醫療委員會今天發聲明7問防疫指揮官陳時中，指防疫不能只有掩蓋真相，請蔡政府誠實面對疫情，莫讓政治干擾防疫科學。

國民黨醫療委員會問陳時中說，

2、是誰獨斷又堅持己見，處處限制干擾地方政府的擴大篩檢機制，並嚴詞反對各界普篩建議，導致台灣感染數量被嚴重低估，無法準確做好醫療後勤量能評估，造成疫情一再失控？

3、是誰獨斷又堅持己見，讓3+11破防國門，導致台灣防疫失守，重病死亡者無數？

4、是誰獨斷又堅持己見，以嚴格的標準審查疫苗救濟申請案，又拒絕專家建議的韓國模式，讓受害民眾求助無門，導致市民恐懼接種疫苗沒有保障，缺乏安全感與信任感，大幅降低接種率，讓大量疫苗過期銷毀？

5、是誰獨斷又堅持己見，讓享譽國際的台灣抗疫中藥「清冠一號」長時間被影響干擾，無法在自己國家有效利用，共同抗疫？

6、是誰獨斷又堅持己見，不循序解封，為討好外賓，肇生泡泡破口，讓疫情再爆？

7、又是誰獨斷又堅持己見，有錯都是人民，疫情甩鍋萬華，檢討民眾傳播途徑，轉移焦點，從未究責自己的邊境失守？