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公督盟斥棄審預算 藍黨團：再不實抹黑將提告捍衛名譽

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
馬政府時期，公督盟在對抗國民黨多數暴力的戰役無役不與，最著名的事件包括反萊牛進口、廢除核四、反服貿等。圖／聯合報系資料照片
馬政府時期，公督盟在對抗國民黨多數暴力的戰役無役不與，最著名的事件包括反萊牛進口、廢除核四、反服貿等。圖／聯合報系資料照片

公督盟今公布立法院第10屆第4會期立委評鑑結果，國民黨立法院黨團因抵制公督盟全員未交評鑑資料，無一人獲選優秀立委。公督盟還斥責國民黨團棄審預算，等同監督放水。國民黨團晚間發出新聞稿批評公督盟不實指控及扭曲。

國民黨團表示，若未來公督盟再對國民黨團有任何不當扭曲及抺黑，國民黨團將提出法律告訴，捍衛黨團名譽。

國民黨團批評，公督盟早淪為民進黨政府「附隨組織」，自甘淪為打擊在野黨工具；重申黨團將其列拒絕往來戶，不再提供任何問政資料，拒絕接受一個「不公正」、「不客觀」的甘為特定政黨或政治人物作嫁的「附隨組織」假裝公正的監督。

國民黨團也質疑，去年12月31日前，國民黨籍各委員會召委皆完成審查111年度中央政府政府總預算，審查效率甚至優於民進黨在野時期召委表現，何來棄審？這明顯就是不實指控與刻意扭曲。

今年1月審查今年度中央政府總預算時，因時任華視總經理的莊豐嘉在私下溝通預算時涉威脅國民黨團，讓國民黨團暫停預算審查，並質疑公督盟執行長張宏林陪莊開記者會、為莊背書，宣布抵制公督盟，全黨立委不再繳資料評鑑。

國民黨 公督盟 民進黨

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