美「國家民主基金會」會長：全體動員是烏克蘭生存關鍵

美國「國家民主基金會」（NED）會長威爾森（Damon Wilson）談論烏克蘭情勢指出，俄羅斯軍隊已發現，他們對抗的不是烏克蘭軍隊，而是整個烏克蘭國家；他認為，全體社會動員是烏克蘭接下來可以生存下去，捍衛自由的關鍵。

「國家民主基金會」與「台灣民主基金會」將於今年10月24 日至 27 日在台北共同舉辦「世界民主運動」第11屆全球大會；威爾森27日至30日訪問台灣，期間會晤總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等人，今下午在台北君悅酒店舉辦記者會。

威爾森說，現在是決定性的歷史時間點，面對16年來長期的民主低潮，包括在緬甸、香港所看到的情形，然而台灣是個民主成功故事；此行訪台是想要學習，想要進一步捍衛台灣的民主，同時也要讓台灣可以支持更多世界各地的民主體制。

威爾森並說，訪台是為年底世界民主運動全球大會準備，而全球大會的目的是要團結全球民主人士，互相學習，進一步強化民主動能，同時也對抗威權勢力。

蔡總統今早會晤威爾森時提及，這次烏克蘭的國土防衛部隊，透過動員全社會力量保衛家園，令人相當敬佩；她知道威爾森不僅與烏克蘭民間團體合作，和瑞典及芬蘭的國土防衛相關組織也有合作關係，這些合作非常具有意義，台灣也很希望未來有機會參與相關交流，從中學習經驗，進一步強化全民動員防衛，提升社會多面向的韌性。

威爾森在記者會回應媒體相關詢問指出，目前所觀察到的是，動員高度投入的公民社會有助於烏克蘭的韌性，強化抵禦俄羅斯的侵略；他認為，全體社會的動員是整個烏克蘭接下來可以生存下去，捍衛自由的關鍵。

威爾森表示，瑞典、芬蘭等地的經驗都很值得與台灣互相交流，特別是媒體教育、打擊假訊息等，全體社會動員也可以是國家防衛很重要的面向。