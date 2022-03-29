「原住民族經濟貿易合作協議」 台紐澳加為創始成員
外交部宣布，我國原住民族委員會主任委員夷將·拔路兒本月23日向紐西蘭毛利發展部遞交加入「原住民族經濟貿易合作協議」（Indigenous Peoples Economic and Trade Cooperation Arrangement, IPETCA）書面意向書，獲紐國毛利發展部確認收訖，紐方並於今日公告依IPETCA規定，已獲4個經濟體加入，IPETCA正式生效；我國與紐西蘭、加拿大、澳洲共同成為IPETCA的創始成員。
外交部指出，紐西蘭去年主辦「亞太經濟合作」（APEC）時，積極推動原住民族經濟及貿易合作，且為進一步提升原住民議題的國際能見度，自去年4月起邀請包括我國在內，同樣重視原住民族經濟賦權的APEC經濟體加入IPETCA諮商；我國由原住民族委員會、外交部及經濟部共同參與IPETCA諮商，歷經近8個月密集諮商後，IPETCA於去年12月中旬完成諮商，開放APEC會員經濟體、WTO會員及其他經濟體加入。
據外交部新聞稿，IPETCA為國際間首見，以推動原住民族經濟、貿易與投資議題為主的政府間多邊合作機制；象徵台灣與紐西蘭、澳洲、加拿大致力提升原住民族經濟權利的共同承諾。未來我國將繼續與上述合作夥伴攜手推動原住民族經濟賦權議題，並樂見有更多成員加入IPETCA機制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言