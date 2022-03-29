快訊

「阿美族男」遠赴芬蘭申請外籍參軍未錄取 烏克蘭使館曝原因

4月電價漲不漲？ 經濟部「暫不決定」理由曝光

「原住民族經濟貿易合作協議」 台紐澳加為創始成員

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
外交部。報系資料照片

外交部宣布，我國原住民族委員會主任委員夷將·拔路兒本月23日向紐西蘭毛利發展部遞交加入「原住民族經濟貿易合作協議」（Indigenous Peoples Economic and Trade Cooperation Arrangement, IPETCA）書面意向書，獲紐國毛利發展部確認收訖，紐方並於今日公告依IPETCA規定，已獲4個經濟體加入，IPETCA正式生效；我國與紐西蘭、加拿大、澳洲共同成為IPETCA的創始成員。

外交部指出，紐西蘭去年主辦「亞太經濟合作」（APEC）時，積極推動原住民族經濟及貿易合作，且為進一步提升原住民議題的國際能見度，自去年4月起邀請包括我國在內，同樣重視原住民族經濟賦權的APEC經濟體加入IPETCA諮商；我國由原住民族委員會、外交部及經濟部共同參與IPETCA諮商，歷經近8個月密集諮商後，IPETCA於去年12月中旬完成諮商，開放APEC會員經濟體、WTO會員及其他經濟體加入。

據外交部新聞稿，IPETCA為國際間首見，以推動原住民族經濟、貿易與投資議題為主的政府間多邊合作機制；象徵台灣與紐西蘭、澳洲、加拿大致力提升原住民族經濟權利的共同承諾。未來我國將繼續與上述合作夥伴攜手推動原住民族經濟賦權議題，並樂見有更多成員加入IPETCA機制。

原住民 紐西蘭

延伸閱讀

宜蘭綠博絕美秘境曝光 民眾驚豔如紐西蘭螢火蟲洞

龐培歐籲美承認台灣獨立 外交部：尊重個人看法

搶攻新世界葡萄酒大餅 紐西蘭懷得天堂酒莊系列抵台

WTT國旗風波 外交部：勿讓政治力量介入體育競賽

相關新聞

【重磅快評】國門再失守，鄭文燦、林右昌更上一層樓？

短短3天，本土確診案例迅速累積150例，源頭都指向桃園、基隆兩大國門失守，孰令致之？

基隆疫情風暴中心的「小吃店」 為何警察、大學教授都愛去？

基隆市新冠疫情擴大，大家更好奇的是，不只警察，就連海洋大學老師都因去了銀河小吃店而染疫，2名去小吃店的警察，害基隆市4個分局全淪陷，市長林右昌也因頒獎給確診的偵查隊長被居隔。經此事件，外界才赫然發現，在基隆這種附設卡拉OK的小吃店竟然有224家，不少還隱身在大樓裡， 開到半夜2、3點，基隆人這麼愛「唱歌」? 基隆人說，這種「小吃店」和大家想的不一樣。

美「國家民主基金會」會長：全體動員是烏克蘭生存關鍵

美國「國家民主基金會」（NED）會長威爾森（Damon Wilson）談論烏克蘭情勢指出，俄羅斯軍隊已發現，他們對抗的不...

「原住民族經濟貿易合作協議」 台紐澳加為創始成員

外交部宣布，我國原住民族委員會主任委員夷將·拔路兒本月23日向紐西蘭毛利發展部遞交加入「原住民族經濟貿易合作協議」（In...

威爾森訪台：民主不美滿 但會找到一個機制來讓民主更好

立法院長游錫堃今天下午接見美國「國家民主基金會」（NED）會長威爾森(Damon Wilson)一行，游錫堃在閉門會談時...

【重磅快評】林右昌熱中打卡式政績 終究在病毒前露餡

疫情再起，其中基隆這條「警察vs.小吃店」傳播鏈最引人關注，幾乎已癱瘓了大半個基隆警力，如今更蔓延至基隆二信中學及海洋大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。