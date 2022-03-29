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威爾森訪台：民主不美滿 但會找到一個機制來讓民主更好

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
立法院長游錫堃（右）今天下午接見美國「國家民主基金會」會長威爾森。圖：立法院長辦公室提供
立法院長游錫堃（右）今天下午接見美國「國家民主基金會」會長威爾森。圖：立法院長辦公室提供

立法院長游錫堃今天下午接見美國「國家民主基金會」（NED）會長威爾森(Damon Wilson)一行，游錫堃在閉門會談時表示，民主是雙方共同的信仰，威爾森認為「民主不是美滿的，但會找到一個機制來讓民主更好」，游錫堃認同並強調，民主一定要持續深化，才能持續進步。

威爾森在致詞時表示，台灣的民主給大家許多啟發，台灣不僅是民主化國家，更充分展現了民主的韌性及團結，若大家不珍惜民主價值將會導致嚴重的後果。例如緬甸、香港、立陶宛所面臨的壓力，以及烏克蘭現今遭到俄羅斯入侵，皆是因為輕忽了民主的重要性。

威爾森表示，儘管未來挑戰很多，但大家仍要樂觀以對，民主自由夥伴只要團結便能創造非凡的結果。

游錫堃表示，美國「國家民主基金會」長期推展民主價值，保障公民權利及人類自由意志，是一件艱難卻又至關重要的事情，盼今年十月預計舉辦的第十一屆「世界民主運動」全球大會首度在台舉行，可以向與會夥伴分享百年來台灣民主化的經驗與成就，鼓勵大家持續對抗專制極權，以利全球民主化早日實現。

威爾森說，期待十月的「世界民主運動」全球大會跟所有民主陣營人士齊聚一堂，聆聽台灣分享過去民主化的經驗，互相學習，他也非常期待十月再度來到台灣與各界人士的對話，傾聽台灣的經驗及故事。

出席這場會談的還有民進黨立院黨團總召柯建銘、立委何志偉、民眾黨團副總召賴香伶、時代力量黨團幹事長王婉諭等。

美國「國家民主基金會」執行長威爾森今天舉行記者會，宣布將與台灣民主基金會一起合作，在今年十月共同舉辦第十一屆「世界民主運動」全球大會。記者潘俊宏／攝影
美國「國家民主基金會」執行長威爾森今天舉行記者會，宣布將與台灣民主基金會一起合作，在今年十月共同舉辦第十一屆「世界民主運動」全球大會。記者潘俊宏／攝影
美國「國家民主基金會」執行長威爾森（左）與台灣民主基金會副執行長陳婉宜（右）今天舉行記者會，宣布將在今年十月共同舉辦第十一屆「世界民主運動」全球大會。記者潘俊宏／攝影
美國「國家民主基金會」執行長威爾森（左）與台灣民主基金會副執行長陳婉宜（右）今天舉行記者會，宣布將在今年十月共同舉辦第十一屆「世界民主運動」全球大會。記者潘俊宏／攝影

游錫堃 美國 時代力量

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