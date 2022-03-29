【重磅快評】林右昌熱中打卡式政績 終究在病毒前露餡

疫情再起，其中基隆這條「警察vs.小吃店」傳播鏈最引人關注，幾乎已癱瘓了大半個基隆警力，如今更蔓延至基隆二信中學及海洋大學等。這場染疫風暴不僅考驗縣市首長的危機處理能力，更是過去兩年多來縣市防疫整備的一道試劑。若從這兩方面來看，自詡為「理科市長」的基隆市長林右昌可說完全破功，證明了他的文宣能力遠大於治理能力。

這次從基隆燒起來的疫情，林右昌因為與染疫警官近距離脫罩拍照，成了密切接觸者。但他自行在臉書宣布，將採取「最高規格」居家隔離3天，還不忘吹噓基隆從第一劑到第三劑疫苗接種率都是全台第一。這不說還好，一說簡直讓大家都翻桌了，明明是特權，還好意思自我標榜是最嚴謹的標準，令那些只跟確診者足跡重疊還不一定有近距離接觸便被匡列、強制隔離14天的人情何以堪？

更難堪的是，疫調更顯示，這回之所以釀成染疫破口，起源是有兩名刑警翹班偕「女性友人」到小吃店飲酒到半夜，雙雙染疫。不僅導致基隆市警局4個分局全淪陷，基隆警界確診更已高達12人，最高層級包括1名分局長，1名刑警大隊大隊長，1名鑑識科科長，1名刑警大隊副大隊長，1名刑警大隊警務員，4名刑事小隊長等，其中3人是2線4星主管。這場染疫風暴不僅讓基隆警力瀕臨崩盤，所牽扯出的警察風紀案外案更令人搖頭。

可議的是，基隆市警察局長劉耀欽在事件爆發第一時間，搶先定調小吃店不是警察所列管的場所，意指不涉及風紀問題，這個說法就跟林右昌說採最高標準居隔3天一樣可笑。刑警翹班飲酒早已違紀，何況還是偕女出入該被警察臨檢的「小吃店」，基隆警紀因為這次染疫風暴讓人窺見破口，但從劉耀欽到警政署，包括林右昌都對此輕描淡寫，擺明了欲蓋彌彰。

林右昌被罵翻了之後，隨著警界疫情持續擴大，又自行宣布居隔10天，「好做為表率」。27日還在臉書說他一夜難眠做了一個困難的決定，就是要基隆市1千多名警員及二信中學3千多名教職員師生全數篩檢。但重點是，27日是周日，校方早上緊急通知家長，所有人下午2時都要回到學校篩檢，很多跟著家長回南部掃墓的學生，好不容易趕回學校，卻因為基隆市衛生局檢驗能量不足，在沒有告知篩檢結果，也沒有任何交代，竟直接「放生」讓大家原地解散。

問題是，疫情都爆發兩年多了，擴大篩檢不是基本的SOP嗎？這是哪門子困難的決定？何況，重點不在下決定，而是配套在哪裡？

這場宛如去年萬華阿公店群聚翻版的染疫事件，大家不妨回想一下，當時的林右昌如何對台北市長柯文哲冷嘲熱諷，臉書發文一天到晚監督隔壁的台北市，更屢屢以防疫資優生自居。林右昌最擅長的就是文宣戰，就跟他這幾年熱中於打造讓觀光客打卡的網美熱點一樣，塑造個人形象以及「基隆變得不一樣」的假象，卻無心於城市整體基礎建設與景觀風貌、乃至於市府組織文化的改造。一旦遇到這種真槍實彈考驗城市治理及整備的危機，所謂自我標舉的「理科市長」便完全地被卸妝，大家也清楚地看到，原來8年來，基隆都一樣。