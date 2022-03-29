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台北高房價何解？柯文哲：社宅蓋到5萬戶才能破壞房價

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨主席、台北市長柯文哲。記者吳亮賢／攝影
民眾黨主席、台北市長柯文哲。記者吳亮賢／攝影

民眾黨今舉辦國際新春酒會，黨主席、台北市長柯文哲被外媒詢問，針對台灣低薪高房價狀況，民眾黨長期規畫為何？柯文哲以台北為例回應，社會住宅要以首都生活圈跨縣市、跨部會長期規畫，他任內台北已開工1.2萬戶社宅，加上公辦都更等可以到2萬戶，必須要靠以後的市長繼續做下去，「要對房價造成破壞，必須要蓋到5萬戶才有辦法」。

柯文哲指出，高房價對其他政黨而言是說說，民眾黨在台北市有執政經驗，台灣房價從另個角度看，並沒有比香港或上海貴，而是國民所得成長太慢，「高房價是相對，要看所得，如果今天GDP是4萬，相對來講房價就不算高」。

柯文哲表示，解決高房價絕對不是單一因素。「社會住宅要蓋，租金補貼要做，還有稅制要改革，包含囤房稅、空屋稅、多屋稅，都要一樣一樣處理」，他直言，如果資金進入房地產市場，獲利率比投資一般產業高，「錢當然水往低處流」。

柯文哲說，台灣要解決高房價問題，卻從來沒有設定好目標，然後堅定地往目標走，以蓋公宅為例，他2015年去南韓時，南韓已蓋了28萬戶，從前總統盧泰愚就開始蓋，花20幾年的時間去做準備，「這是台灣政府自己要去反省的，蓋社會住宅到底有沒有很認真確實地去蓋，蓋社會住宅不會一天完成」。

對於若出馬角逐2024總統，首要想解決的台灣問題為何？柯文哲表示，台灣作為一個國家，面對問題太多，包括高房價、區域整合、交通建設、環保、能源等，應把所有問題列出，分門別類、輕重緩急，容易做先做，「認真工作是一種文化，每天打高空沒有用，民眾黨在台灣出現最重要是建立新的政治文化，不是選舉騙票，說一大堆卻什麼都沒做，做一點點講一大堆」。

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