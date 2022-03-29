蔣萬安批防疫戰略不清楚 陳時中：謝謝指教

迎戰台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安上午接受廣播節目訪問，談到可能作為未來台北市長參選對手的衛福部長陳時中時表示，陳時中在整個防疫過程很努力，但在很多重要決策過於獨斷，而且現在整個防疫政策、戰略目標沒有很清楚。對此，陳時中表示，「謝謝指教」。

蔣萬安表示，選舉沒辦法選擇對手，不管對手是誰，最重要是自己做好準備，加倍努力，不斷充實、突破自己；選舉也沒有簡單或容易的；選舉也不是靠一、二次民調，不到最後票全部開出來，不知道最終結果是什麼。

而對於可能的對手陳時中，蔣萬安表示，陳在整個防疫過程很努力，但在很多重要決策過於獨斷，比如疫苗採購政策。他表示自己在基層感受到各行各業還是非常辛苦，因為現在整個防疫政策、戰略目標沒有很清楚。

陳時中下午在防疫記者會上被問及此事則輕描淡寫表示，「謝謝指教」。