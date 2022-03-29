陳信瑜請假王爭議多 黃珊珊力挺：病假背後有誰看到？

台北市勞動局長陳信瑜遭質疑上班與工會聯誼幫副市長黃珊珊助選行政不中立，昨天再度遭議員鍾沛君踢爆，陳信瑜到職兩年多竟請假806小時，堪稱北市府請假王。台北市副市長黃珊珊今天在臉書力挺陳信瑜，並表示「謝謝陳信瑜」。黃珊珊說，政務官因為所謂請假時數被質疑，真的為市府的同事們感到不值，「病假數字的背後，又有誰看到呢？」

黃珊珊今天說，昨天議會質疑陳信瑜的請假問題，讓她想起去年議會總質詢，勞動局同仁告知陳局長要請假去醫院，黃說，「看到陳信瑜步履蹣跚、氣色很糟，我立刻要求去仁愛醫院急診」，因陳家在高雄，女兒還在念小學，台北也沒有親人，本來還要坐高鐵再去看病，黃說，當天覺得陳信瑜病的很嚴重，所以壓著陳去醫院。

黃珊珊提到，陳信瑜戮力從公，對於勞動局業務非常投入，甚至抱病都還是繼續在議會備詢，這次，工會領袖對陳的支持與聲援，足以證明這幾年的努力。病假數字的背後，又有誰看到呢？

黃說，政務官因為所謂請假時數被質疑，真的為市府的同事們感到不值。市府的政務官，議員們有事找，午休時間也得去，晚上或是假日也得出席督導相關團體的活動，那些所謂上班時間以外的付出與辛苦，誰看到了？這些都不會有紀錄！

黃珊珊表示，她跟陳局長在進到市府前並不認識，過去的背景更是天差地遠，但進到市府後，或許同為女性，或許都是拼命三娘，才有比較多交集。「我想，不管是誰，如果得不到部屬的肯定，那才是該檢討的」。

黃提到，這幾天陳信瑜因為在工會座談會中表達支持她的言論，受到許多質疑與指責，雖然當天不在現場，但是陳局長的支持與信任，對市府團隊執政的效能如此肯定，市府團隊的向心力如此堅定，還是讓她感動不已。