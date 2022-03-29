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龐培歐籲美承認台灣獨立 外交部：尊重個人看法

聯合報 / 記者張加／即時報導
美國前國務卿龐培歐三月初訪台。本報資料照片
美國前國務卿龐培歐三月初訪台。本報資料照片

美國前國務卿龐培歐在華府智庫一場線上活動提及台灣，並呼籲美國承認台灣獨立。外交部今表示，龐培歐已卸任，表達的是個人看法，外交部沒有進一步評論，會尊重他個人看法。

哈德遜研究所（Hudson Institute）28日發布龐培歐談話影片，他提及，美國對台政策長期保持模糊，但模糊導致危險，威權者每每利用模糊出擊，美國應認知台灣是獨立國家，非中國共產黨的一部分；所有人都認為台灣是獨立的，但沒人要承認，美國應清楚表態，越是清楚越能降低台灣民眾面臨的風險。

外交部發言人歐江安今在例行新聞說明會表示，我方非常珍惜龐培歐對台長年堅定友誼，也感謝他在擔任國務卿任內對於深化台美關係的重要貢獻，但因龐培歐已卸任，相關演說或專訪內容所表達的是個人看法，外交部沒有進一步評論，尊重他個人看法。

歐江安說，龐培歐日前來台是很重要的一次訪問，台美關係穩健發展，台灣議題在美國獲得跨黨派高度共識和一致支持，台灣政府會在堅定友好基礎上持續深化與美國的合作。

龐培歐4日在台灣發表演說表示，美國應立即採取必要且早該採取的措施，來做正確且明顯的事，美國應以外交承認中華民國（台灣）是自由主權國家。

美國 龐培歐 外交部

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