柯文哲自曝有訪美計畫 因疫情延後

台灣民眾黨今首度舉辦國際新春酒會，並邀請駐台使節參與，民眾黨主席、台北市長柯文哲今受訪時被問及，未來是否也有訪美規畫？柯文哲透露，本來有，但現在因疫情關係走不開，「疫情變什麼樣太難預測，訪美計畫現在postpone(延後)」。

對於昨天接受專訪時透露，6月有出訪新加坡考察智慧教育跟雙語教育規畫，柯文哲今說明，本來預計解封就可以去，但最近疫情趨緊，原預計檢疫時間縮短，6月可以去，「不過那是教育局，我個人行程另外處理」。

柯文哲表示，台北市發展雙語教育過程的確以新加坡當範本，2017年推行到現在，已到了該重新檢討時間，除邀請新加坡顧問團來台，也會派台北市負責雙語的教學團隊去新加坡考察，此外，新加坡在智慧城市全亞洲評比第一，台北第二，出訪也會觀察新加坡在推智慧教育、E化等，有無可學習地方。