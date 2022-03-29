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WTT國旗風波 外交部：勿讓政治力量介入體育競賽

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
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台灣桌球黃金混雙林昀儒和鄭怡靜在世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽多哈站擊敗印度選手奪冠，但卡達桌球協會曾在社群媒體放上我國國旗，引中國大陸抗議，WTT發文道歉；對於中方施壓，我外交部今表達高度遺憾並予以嚴正譴責。

外交部發言人歐江安今在例行新聞說明會回應此事表示，將持續協助我國代表隊選手享有平等參賽權利，積極維護我國國家尊嚴；外交部同時呼籲，所有國際奧會體育相關系列賽事，應該要恪守國際奧委會憲章精神，切勿讓政治力量不斷介入體育競賽。

歐江安並說，「主辦單位向中方道歉的行徑，只會讓霸凌者食髓知味，也會更加助長他們以政治壓迫相關行為。」外交部重申，兩岸互不隸屬是一個客觀事實，不會因為中方的片面主張而有所改變；中國方面刻意在國際場域打壓相關干預行徑，只會徒增台灣人民反感，並增加中方在國際社會上的負面形象。

林昀儒與鄭怡靜上周在決賽對上印度組合，以直落三拍下對手；卡達桌球協會賽前在IG限時動態放上印度國旗和我國國旗，替兩邊選手加油，引中國桌協提出抗議。WTT緊急在微博發文致歉，表示卡達桌協在宣傳賽事時「使用了錯誤的中華台北旗幟」，這是技術人員的失誤，已經糾正並為錯誤致歉，未來會加強監督避免該類事故發生。

外交部 卡達 國旗

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