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民眾黨首辦國際新春酒會 柯文哲：為執政做準備
台灣民眾黨成立兩年半，今首度舉辦國際新春酒會，邀請駐台使節參與。民眾黨主席、台北市長柯文哲今表示，民眾黨目前是台灣第三大政黨，有志氣要成為執政黨，過程中除了跟國內民眾溝通，也漸漸要為執政做準備，透過跟外國駐台使節溝通，聆聽各國意見，形成更具體政策。
對於舉辦國際新春酒會是否為2024總統大選起手式？柯文哲說，政黨工作是點點滴滴、每日累積的過程，「我們目標是成為執政黨，這是我們每天努力過程」，民眾黨有基本理念，也樂意聽各國意見。
柯文哲致詞時也強調，民眾黨的成立希望為台灣選民不僅在政治選舉上提供更好的選擇，而且為他們有效地展現「台灣價值」，他並現場向各國使節表示，民眾黨將推薦年輕而且專業的候選人，全面參加全國各地地方選舉，「他們將肩負使命，改變長期以來被泛綠和泛藍陣營壟斷的台灣政治版圖」。
柯文哲更喊話，台灣民眾黨是一個新希望，將以無比的熱情與使命感，追求爭取台灣更好的國家安全、經濟繁榮與永續發展。「讓我們共同努力，我們不會讓大家失望的。」
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